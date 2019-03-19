Бывший генпрокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров назначен депутатом Сената Парламента, передает сайт Акорды.

Кайрат Пернешович Кожамжаров родился 24 марта 1965 года в городе Жамбыле.

В 1987 году окончил Ленинградский государственный университет имени Жданова.

С 1987 по 2007 годы служил в органах прокуратуры, в таможенной службе, органах финансовой полиции.

С 2004 по 2007 годы — начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Актюбинской области.

С января 2007-го по декабрь 2008 года — заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции);

С декабря 2008-го по январь 2012 года — председатель Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

С января 2012-го по январь 2013 года — аким Акмолинской области.

С января 2013-го по август 2014 года — помощник Президента Республики Казахстан — секретарь Совета Безопасности.

6 августа 2014 года был назначен председателем Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

11 декабря 2015 года распоряжением Главы государства назначен председателем Национального бюро по противодействию коррупции Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан.

С 13 сентября 2016 года по декабрь 2017 года — председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

11 декабря 2017 года назначен генеральным прокурором.

Награжден орденом «Даңқ» І и ІІ степени, юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы» и другими ведомственными наградами. Удостоен званий «Заслуженный работник органов прокуратуры Республики Казахстан» и «Лучший следователь прокуратуры Республики Казахстан». Генерал-майор финансовой полиции.