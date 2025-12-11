«Шансов почти нет»: в мажилисе оценили возможность экстрадиции Кожамжарова

Бывшего генерального прокурора Кайрата Кожамжарова Россия с большой вероятностью не выдаст Казахстану, сообщил наш столичный корреспондент.

Об этом заявил депутат Мажилиса Ермурат Бапи. Он объясняет это сочетанием политических причин и отсутствием настойчивости со стороны казахстанских органов.

По его словам, формальная возможность экстрадиции есть. Между двумя странами действует соглашение в рамках ЕАЭС. Но в деле Кожамжарова решающую роль играют политические факторы. Депутат отмечает, что Кожамжаров близок к заместителю главы Совбеза России Дмитрию Медведеву, есть сведения, что они учились вместе. Такие связи, считает Бапи, фактически исключают его выдачу. Кроме того, Россия нередко предоставляет защиту тем, кто находится в оппозиции к текущей казахстанской власти. Кожамжаров, по мнению депутата, может относиться к этой категории

Ермурат Бапи, депутат Мажилиса Парламента РК:

«Вы знаете, кто такой Медведев. К тому же есть информация, что они с Кожамжаровым учились вместе. В таких условиях рассчитывать на его выдачу Казахстану не приходится — Россия найдёт множество объяснений и предлогов, чтобы этого не делать. Кроме того, Москва часто предпочитает оставлять у себя людей, которые могут быть неудобны для действующей казахстанской власти. Поэтому, думаю, и в этот раз ситуация будет развиваться по тому же сценарию. Да и со стороны наших органов особого рвения добиваться его возвращения я не наблюдаю».

Напомним, 6 сентября Генеральная прокуратура Казахстана объявила о начале расследования в отношении Кайрата Кожамжарова. Его подозревают в превышении должностных полномочий и легализации средств, полученных преступным путём. В начале месяца в сети также появились кадры, на которых Кожамжаров замечен у одного из московских фастфуд-заведений.