Верховный суд удовлетворил 14 протестов генерального прокурора за один месяц, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Подчеркивается, что обеспечение законности, защита прав граждан являются приоритетными направлениями в работе органов прокуратуры.

«В соответствии с законом генеральный прокурор вправе вносить протест о пересмотре в кассационном порядке вступивших в законную силу судебных актов как по собственной инициативе, так и по ходатайству лиц. За один месяц Верховный cуд удовлетворил 14 протестов генерального прокурора», — говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, приговором Сарыагашского районного суда от 2016 года гражданин Раймжанов был осужден за заведомо ложный донос в отношении сотрудников полиции по части 2 статьи 419 УК «Заведомо ложный донос» на 1 год ограничения свободы. Тогда полицейские его задержали по подозрению в разбое.

После этого он обратился к прокурору, сообщив, что сотрудники пытали его, требуя признать вину. Вины сотрудников не установили, а на Раймжанова завели уголовное дело за ложный донос. На следствии и в суде Раймжанов пытался доказать, что пытки были, но ему не поверили. Раймжанов приговор обжаловать не стал.

«Учитывая, что осуждение человека, обратившегося за помощью, противоречит национальному законодательству и Конвенции ООН против пыток, участником которой является Казахстан, генеральным прокурором внесен протест. 22 августа 2018 года Верховным судом протест удовлетворен в полном объеме, и Раймжанов был оправдан», — сообщает ведомство.