На что посмотреть в Казахстане: Туркестан, Шымкент

Все говорят о моде на локальные продукты — но что насчет локального туризма? В Казахстане полно своих достопримечательностей, которые могут посоревноваться с популярными западными направлениями. Рассказываем, где их искать, сообщает aviasales.kz.

Тибетские духовные поиски — Туркестан

Вместо того, чтобы лететь в модные ретриты с медитацией и йогой, можно отправиться в путешествие до Туркестана. Здесь вас ждет сразу несколько проверок на то, насколько вы хороший человек, например, «Колодец с секретом» и расщелина камня Адам и Ева. А финальной точкой традиционно становится мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, после которого туристы чувствуют необычайный духовный подъем и начинают иначе смотреть на жизнь.

Голландские тюльпаны — Шымкент

Чтобы посмотреть на цветение тюльпанов, не нужна шенгенская виза — хватит билета до казахстанской столицы тюльпанов. Весной здесь расцветает больше миллиона тюльпанов, которые разбросаны по всему городу. Поэтому можно совместить пешеходную (или велосипедную, для большей голландскости) прогулку с фотографиями в Инстаграм.

Бразильская статуя Иисуса — Памятник Байдибек би

Путешествие на другой конец света ради того, чтобы посмотреть на гигантскую статую? Стоит ли это того? До Шымкента добраться гораздо проще. Правда, рядом не будет песчаных пляжей и теплого океана, зато в городе есть роскошный шашлык. Как тебе такое, Рио-де-Жанейро?

Греческие руины — Древнее городище Отырар

Если ваш личный кризис крупнее, чем греческий, то можно сэкономить и посмотреть на исторические раскопки, не выезжая из страны. На останках Отырара вы почувствуете себя Индианой Джонсом в миниатюре, а заодно познакомитесь с историей и культурой собственной страны. А на Грецию можно посмотреть и в новом Assassin’s Creed.

Финские озера и леса — Койсальские озера

Тем, кто предпочитает спокойный отдых, понравится в Финляндии. А если не хочется возиться с визой, можно забронировать коттедж на Койсальских озерах — тут вы найдете ту же тишину, ели и гладь воды. Советуем вставать пораньше, чтобы застать рассвет в лесу.

Американские национальные парки — Казахские природные парки

Американцы гордятся своими парками, но у нас тоже есть чем похвастаться. Если вас привлекает идея многодневного похода с палатками по лесам и полянам, то выбирайте любой из этих парков: Иле-Алатауский, Чарынский и Кольсайский в Алматинской области, Сайрам-Угамский в Южно-Казахстанской, Бурабайский в Акмолинской, Каркаралинский в Карагандинской, Катон-Карагайский в Восточно-Казахстанской или Баянаульский в Павлодарской. Если выбрать не получается, то просто ткните в любой из списка и отправляйтесь туда — везде одинаково классно.