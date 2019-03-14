Наурыз в Шымкенте: Где и когда пройдут самые яркие мероприятия

Шымкент отмечает Наурыз: Афиша праздничных мероприятий

Самый главный праздник весны — Наурыз мейрамы. В этот день все вокруг обновляется, природа просыпается от зимней спячки, повсюду царит атмосфера праздника и всеобщей любви.

с 16 марта по 16 апреля В Шымкенте пройдет мобильная выставка современного искусства казахстанских художников: «История великой степи»

Место проведения: Парк Абая, Галерея изобразительных искусств

Время проведения: Церемония открытия выставки состоится 16 марта в 16.00

Двери выставки современного изобразительного искусства будут открыты для жителей и гостей города до 15 апреля. На выставке будут представлены: современные инсталляции, картины, видеоролики.

17 марта

Мероприятие, посвященное «Дню радости» в рамках празднования праздника «Наурыз»

Место проведения: площадь Арбат

Время проведения: с 13.00 – 17.00

На площади Арбат для гостей и жителей города будут украшены праздничные юрты. Все желающие смогут познакомиться с обычаями и традициями казахского народа, а также смогут попробовать блюда казахской национальной кухни.

18 марта

«Караван Наурыз»

Место проведения: «Центр обычаев и традиций» (площадь Наурыз) и здание «Ассамблеи народов Казахстана» (улица Желтоксан)

Время проведения: 09.00 – 14.00

По центральным улицам города пройдет караван, в котором примут участие этнокультурные центры города. А также состоится праздничная программа, которая будет проходить: в здании «Ассамблеи народов Казахстана», в Дендропарке и в «Центре обычаев и традиций»

21 марта

Весенний фестиваль «Сеиль Кошкар ата».

Место проведения: набережная реки «Кошкар ата»

Время проведения: 11.00 – 14.00

Подготовлена праздничная программа, а также пройдут соревнования по традиционным национальным видам спорта. Будет проведен обряд жертвоприношения. Целью мероприятия является возрождение древних традиций казахского народа, популяризация национальных обычаев и традиций. Напомним, что данное мероприятие проводится с 2016 года в канун праздника «Наурыз»

21 марта

Фестиваль традиционной музыки, посвященный 20 – летию партии «Нур Отан» — «Мудрость Великой степи»

Место проведения: «Русский драматический театр», площадь Аль-Фараби

Время проведения: с 15.00 – 17.00

Фестиваль пройдет в рамках 20-летия партии «Нур Отан».

22 марта. Основные мероприятия

Площадь «Наурыз», центральный Ипподром

Время проведения: с 10.00-21.30

На центральном ипподроме пройдут ежегодные национальные скачки;

На площади «Наурыз» пройдет театрализованное представление, праздничная музыкальная программа.

В парках города пройдут народные гулянья, выставки, а также праздничная программа.

23-24 марта пройдет фестиваль аэронавтики «Ashyq Aspan»

Место проведения: Ипподром

Время проведения: с 11.00 – 21.30

Воздухоплаватели из разных стран соберутся в Шымкенте на международный фестиваль. Он пройдет в городе 23 и 24 марта. В рамках фестиваля «Ashyq Aspan» планируются свободные и демонстрационные полеты 20 монгольфьеров из разных стран: Казахстана, Украины, Турции, России, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии, Ирана, Китая, ОАЭ.

Для гостей подготовлены флешмобы, фотосессии, выступления фокусников, жонглеров, мимов, различные мастер-классы. Вечером организаторы обещают красочный шоу-парад воздушных шаров и праздничный концерт.