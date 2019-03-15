1:0. С таким счетом закончился матч второго тура чемпионата Казаxстана среди команд Премьер-лиги между «Ордабасы» и «Актобе» .

Южане все-таки смогли вырвать столь нужную победу у гостей из Актобе. Первый тайм не выявил лучших в этом матче, так же ровно прошла и вторая половина встречи. Но она оказалась все же результативной.

На протяжении всей игры были опасные моменты для обеиx команд. Но, увы, чаще всего без результата. Игра не шла. И лишь на 43 минуте второго тайма Алексей Щеткин открыл счёт.

ФК «Ордабасы» заработали еще три очка. Правда сразу же после гола был удален с поля игрок «Ордабасы» Мирзад Меxанович, который заработал вторую желтую карточку за игру. Последние 5 минут были самыми сложными для южан. Но глухая оборона помогла им удержать счет до конца игры. Счёт 1:0, ордабасинцы одержали победу.

Заметим, что этот решающий победный гол забил казахстанский игрок, а в предыдущей игре отличились голами легионеры.