Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы, сообщает Акорда.
Уважаемые казахстанцы!
Сердечно поздравляю всех вас с праздником Наурыз мейрамы!
Он олицетворяет мир и добро, наполнен радостью и любовью, имеет глубокий философский смысл и общемировое культурное значение.
Берущий истоки в глубокой древности, этот праздник знаменует собой цикл обновления и зарождения новой жизни.
Наурыз — это также яркий символ нашего богатого духовного наследия, уникального национального кода и неразрывной связи поколений.
Этот праздник привносит в нашу жизнь новую энергию созидания и развития.
Сегодня Наурыз — поистине общенародное торжество, которое способствует укреплению дружбы, взаимного уважения и согласия в нашем доме — Республике Казахстан.
Непреходящее значение его состоит в упрочении единства народа — нашей высшей ценности и общего достояния.
Как гласит народная мудрость «Там, где есть единство — всегда будет благополучие».
Пусть Наурыз принесет в каждый дом счастье и процветание!