Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы, сообщает Акорда.

Уважаемые казахстанцы!

Сердечно поздравляю всех вас с праздником Наурыз мейрамы!

Он олицетворяет мир и добро, наполнен радостью и любовью, имеет глубокий философский смысл и общемировое культурное значение.

Берущий истоки в глубокой древности, этот праздник знаменует собой цикл обновления и зарождения новой жизни.

Наурыз — это также яркий символ нашего богатого духовного наследия, уникального национального кода и неразрывной связи поколений.

Этот праздник привносит в нашу жизнь новую энергию созидания и развития.

Сегодня Наурыз — поистине общенародное торжество, которое способствует укреплению дружбы, взаимного уважения и согласия в нашем доме — Республике Казахстан.

Непреходящее значение его состоит в упрочении единства народа — нашей высшей ценности и общего достояния.

Как гласит народная мудрость «Там, где есть единство — всегда будет благополучие».