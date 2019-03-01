Приезжайте на весенних выходных в Шымкент: календарь праздничных мероприятий

Приезжайте на весенних выходных в Шымкент, приглашает гостей заместитель акима города Шымкента Данат Жумин.

«Зимой у нас было в среднем +8-10 градусов. К весеннему празднику «Наурыз» будет вполне себе нормальное «столичное» лето, в районе 25 градусов тепла. Гостиниц у нас предостаточно на любой вкус и размер кошелька. Можно будет погулять по городу, поесть местного шашлыка и плова… При желании вполне можно организовать поездку за город. В часе езды от Шымкента расположено множество красивейших и интересных мест. Можно сходить в горы в самом старом Национальном парке Центральной Азии или взобраться на священную гору «Казыгурт», где по преданиям когда-то остановился Ковчег. Ещё можно посетить древний Туркестан, Отырар или Сауран… Любители поиграть в гольф могут съездить на курорт «Сарыагаш». Да и в целом, думаю для тех, кто никогда не был в Шымкенте, будет очень интересно увидеть наш город своими глазами…

P.S. Делюсь весенним календарем событий. Поговаривают, что билетов на поезда уже нет, а на самолёт их осталось к Наурыз не так уж и много. Так что торопитесь. По всем вопросам можете писать администраторам страницы visit Shymkent. Эта страница городского управления туризма».

Пирглашение было опубликована в соцсетях. А для заинтересованности гостей и туристов был размещен календарь праздников.