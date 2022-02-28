Будет вам «День счастья». Не пропустите!

По части событий, праздников и памятных дат первый месяц весны едва ли не самый насыщенный в году. Причем очень многие из них связаны с природой.

Месяц начнется со вторника и завершится через четыре недели в четверг. Итак…

1 марта – в первый день календарной весны в Казахстане отмечается замечательный, теплый праздник День благодарности. А еще Всемирный день гражданской обороны, День хостинг-провайдера (специалистов, занимающихся предоставлением услуг размещения оборудования, данных и web-сайтов на своих технических площадках (хостинг).

В первый день марта отмечается День кошки, второй день Масленицы, Всемирный день иммунитета, Ярилин день (у славян праздник света и тепла), День любителей арахисового масла, День фруктового компота, День цветных женщин, День предвкушения тепла, День борьбы с наркобизнесом, Всемирный день комплимента, День свиньи.

2 марта – третий день Масленицы, Международный день спички, День рождения компакт-диска, День считания ворон, День создания добровольных народных дружин, День сливочно-бананового пирога, День старых вещей, День чтения.

3 марта – четвертый день Масленицы, Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы, Международный день охраны здоровья уха и слуха, День мясной нарезки, День глинтвейна, День овсянки, День ожидания чуда.

4 марта – пятый день Масленицы, День рождения микрофона, День грамматики, День игрушечных солдатиков, Международный день очкарика.

День создания медвытрезвителей (1940 год, СССР), День «Сделай что-нибудь», День соуса тартар (это холодный соус на основе майонеза и зеленого лука. Во французской кухне он подается к холодной рыбе).

5 марта – шестой день Масленицы, День выключенных гаджетов, День рождения степлера, День абсента, День раздвоения личности, День сырных палочек, Всенародный праздник без названия (этот антипраздник придуман для бездельников и праздных личностей).

6 марта – Масленица, седьмой день, Международный день зубного врача, Международный день детского телевидения и радиовещания, Прощеное воскресенье, Всемирный день борьбы с глаукомой, День тезки, День замороженных пищевых продуктов, День борьбы с мировой безработицей, День платья.

7 марта – День театрального кассира, Чистый понедельник, День прогуливания уроков, День рождения телефонного аппарата. День, когда ты будешь услышан. День основания общества спасения на водах, День сухих завтраков, День теплого одеяла.

8 марта – Международный женский день, День обретения мощей святой блаженной Матроны Московской, День корректорской правки, День арахиса залитого шоколадом, День весенних крыльев.

9 марта – Всемирный день диджея, День рождения куклы Барби, Международный день домашних насекомых, День нестандартно мыслящих людей, День фрикаделек, День выметания скверных мыслей, День паники.

10 марта – День стационарного телефона, День упаковки вашего обеда, День булочек с черникой, День Марио (герой компьютерных игр), Международный день крутизны, День нарушения причинно-следственных связей, День облачных слонов, День диетолога, Всемирный день почки.

11 марта – День овсяных вафель с орехами, День преклонения перед инструментами, День маленькой революции, Всемирный день водопровода.

12 марта – Всемирный день ананаса, День запрета на уныние, Всемирный день против кибер-цензуры, День компьютерного глюка, День посадки цветов.

13 марта – Международный день планетариев, День проверки батареек, День драгоценностей, День заглядывания в замочные скважины, День романтической выпивки.

14 марта – Международный день числа Пи, День Содружества наций, День рождения видеомагнитофона, Международный день рек, Международный день вопросов, День изучения бабочки, День правовой помощи, День безобразно хорошего настроения, День картофельных чипсов, День рождения бутерброда.

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей, День добрых дел, День рождения эскалатора, Всемирный день контакта, День красных носов, Международный день борьбы с полицейской жестокостью, День любителей арахиса, Всемирный день социальной работы.

16 марта – День спонтанности, День свободы информации, День ухода за губами, День «Ты все делаешь правильно», День цветных карандашей.

17 марта – День бокса Муай Тай (уже прижился в Шымкенте), День встречи ветра с Южного полюса, День подводной лодки, Праздник шепота, День заботливых компаний, День абсолютно невероятных детей.

18 марта – День рождения электрической бритвы, День биодизеля, День ящиков, ящичков и коробочек, Праздник вещих снов, День неуклюжих моментов, День кружевного овсяного печенья.

19 марта – Международный день клиента, Профессиональный праздник самогонщиков, День шоколадной карамели, День птицеводства, День «Давайте смеяться».

20 марта – Международный день счастья, Международный день без мяса, День весеннего равноденствия, Международный день астрологии, Фестиваль цветения и любования сакурой, Всемирный день театра для детей и молодежи, День похищения пришельцами, Всемирный день воробья, Всемирный день лягушки, День мартовских зайцев, Международный день франкофонии, Всемирный день сторителлинга (рассказывания историй), Всемирный день здоровья полости рта, День равиоли (пельменей), День предложения.

21 марта – Международный день Навруз, Наурыз мейрамы, Всемирный день поэзии, Международный день кукольника, Международный день лесов, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день человека с синдромом Дауна, День рождения Twitter, Весенний солнцеворот, Международный день цвета, Всемирный день древесины, Международный день свободы образования, День песен на крыше, День ароматов, День гармонии, День штурманов, День французского хлеба, День одиноких родителей, День этикета.

22 марта – Всемирный день водных ресурсов, Международный день таксиста, 40 святых (Сороки), День Балтийского моря, День Кап-кап-капели, День водкохлебов, День чувствования себя молодым, День валяния дурака.

23 марта – Всемирный день метеорологии, День правовых знаний, Праздник мужской солидарности, День макания чипсов, День одинаковых носков, День красивого взгляда, День «OK», День щенков.

24 марта – Всемирный день борьбы против туберкулеза, Международный день борьбы с депрессией, День рождения куриного окорочка, День сырного стейка, День изюма в шоколаде, День вверх тормашками, День фтизиатра.

25 марта – Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести. День приручения воздушных шариков, Европейский день талантов, Международный день нерожденного ребенка, День рождения почтовой открытки, Праздник баламутов, Международный день вафель.

26 марта – Фиолетовый день (День больных эпилепсией), Час Земли, День нуги, День отправки весточки весне на воздушном шарике, Праздник грустных осликов, День шпината, День собственного праздника.

27 марта – Всемирный день театра, День нефролога, Праздник цветения сакуры, День гусиной кожи, Международный день виски, День виагры.

28 марта – День рождения стиральной машины, День больших перемен, День школ чайных церемоний, День чего-то на палочке, День резиновых калош, День уважения кошки, Всемирный день историка, День бездомного человека.

29 марта – Праздник дыма и зеркал, День самопознания, День скакания на одной ножке.

30 марта – День защиты Земли, День спичечного кораблестроения, День обнимания с солнцем, День ремесленника, День карандаша, День «Я все здесь контролирую», День прогулки по парку.

31 марта – Международный день резервного копирования (День бэкапа), День моллюсков в ракушке, Праздник разноцветных глаз, День апельсинов и лимонов, День Эйфелевой башни.

Как видите, здесь полная смесь, куча-мала из серьезных и шутливых дат. Мира вам, земляки, здоровья и бодрости!

Календарь марта листала Фарида ШАРАФУТДИНОВА