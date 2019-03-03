В марте страна будет отдыхать почти полмесяца. А если точнее – то у казахстанцев будет 14 выходных дней.

Согласно законодательству Казахстана, если праздничный день совпал с выходным, то выходным днем считается следующий после праздничной даты.

Международный женский день в этом году выпадает на пятницу, поэтому первые длинные выходные ожидаются 8-10 марта (с пятницы по воскресенье).

А праздновать Наурыз мейрамы мы будем целых пять дней — с 21 по 25 марта. С четверга по понедельник включительно. Ну и плюс традиционные субботы и воскресенья.

В итоге в первый месяц весны граждане Казахстана отдохнут почти полмесяца – 14 дней.