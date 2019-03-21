На площадке региональной Службы центральных коммуникаций состоялся брифинг, где заместитель директора Палаты предпринимателей Туркестанской области Берик Кенжебаев проинформировал о проектном офисе «экономика простых вещей» созданный на площадке Палаты предпринимателей области.

В состав проектного офиса вошли представители управления предпринимательства и индустриального развития Туркестанской области, а также представители фонда «Даму».

Созданный Проектный офис по мониторингу работы Программы льготного кредитования приоритетных проектов будет вовлекать предпринимателей в развитие экономики простых вещей, разъяснять условия участия в программе льготного кредитования и решать проблемы, с которыми будут сталкиваться бизнесмены в процессе реализации своих проектов.

«Туркестанские бизнесмены уже сейчас могут подать заявки в банки второго уровня на получение льготных кредитов с годовой ставкой 8% сроком на 7 лет. Государство выделит 600 миллиардов тенге для роста в обрабатывающей промышленности и АПК. Мы будем постоянно разъяснять условия поддержки предпринимателям и выявлять причины, по которым банки отказывают в кредитовании, предлагать новые механизмы по их поддержке», — рассказал Берик Кенжебаев.

Из выделяемых 600 млрд тенге, 400 млрд будут направлены на обрабатывающую промышленность и услуги. В программе предусмотрен механизм кредитования заемщиков по ставке не более 15 %, из которых 8% будет оплачиваться субъектом частного предпринимательства. Оставшаяся разница будет субсидироваться государством, со сроком погашения до семи лет.

Отметим, Финансирование проекта бизнеса в рамках развития «экономики простых вещей» к 2025 году позволит создать порядка 16 тысяч постоянных рабочих мест, обеспечить налоговых поступлений в бюджет на 1,1 трлн тенге, снизить долю импорта продукции «экономики простых вещей» с 59% до 37%. Вклад реализации программы в экономику страны до 2025 года составит 2,4%.

Предприятия стройиндустрии, производители легкой, мебельной и пищевой промышленности области выразили заинтересованность в реализации данной программы.