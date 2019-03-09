Список личных аккаунтов главных врачей городских и областных онкологических центров и диспансеров.

«Борьба с онкологическими заболеваниями является приоритетной задачей Министерства здравоохранения РК. Ежедневно мы получаем множество обращений от людей, которых коснулась эта проблема. Чтобы помочь вам получить максимально оперативную, качественную обратную связь, ниже мы приводим список личных страниц главных врачей городских и областных онкологических центров и диспансеров. Будьте здоровы!» – сообщает на официальной странице министерства здравоохранения в facebook.

– Главный врач онкологического центра г. Астана – Мухтар Тулеутаев;

– Главный врач онкологического центра г. Алматы – Нурсултан Избагамбетов;

– Главный врач онкологического центра г. Шымкент – Сакен Катбаев;

– Главный врач Многопрофильной областной больницы Акмолинской области – Нурлан Жаров. Областная онкологическая служба входит в подразделение Многопрофильной областной больницы;

– И.о Главного врача онкологического центра Мед.центра ЗКГМУ – Ирина Гордышева;

– Главный врач Алматинского регионального онкологического диспансера – Саяхат Олжаев;

– Главный врач онкологического диспансера Алматинской области – Болат Сейтказин;

– Главный врач онкологического диспансера Атырауской области – Батыр Оразалин;

– Главный врач онкологического диспансера г. Семей – Марат Сандыбаев;

– Главный врач Западно-Казахстанского областного онкологического диспансера – Ерлан Токсанов;

– Главный врач онкологического диспансера Жамбылской области – Абай Нуржанов;

– Главный врач онкологического диспансера Мангистауской области – Нурлан Джариев;

– Главный врач онкологического диспансера Карагандинской области – Муратбек Жумакаев;

– И.о Главного врача онкологического диспансера Костанайской области – Игорь Дженджара;

– Главный врач онкологического центра Кызылординской области – Сакен Сергазиев;

– Главный врач онкологического диспансера Павлодарской области – Мурат Сулейменов;

– Главный врач онкологического диспансера Северо-Казахстанской области – Юрий Белоног;

– Онкологический центр областной клинической больницы Туркестанской области.