Где и какие поликлиники и больницы будут построены в ЮКО

Выздоровление больных, конечно же, в первую очередь зависит не только от квалификации медперсонала. Не на последнем месте то, в каких условиях человек лечится, диагностируется.

У нас почти в каждой сфере жизни реализуется та или иная государственная программа. В системе здравоохранения она называется «Денсаулык». Ее основные показатели «привязаны» к здоровью – это снижение материнской и младенческой смертности, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и туберкулеза, увеличение среднего уровня продолжительности жизни населения.

Область у нас большая, нас, южан, без малого три миллиона человек. На прежних площадях больниц, поликлиник, роддомов нам с каждым годом все труднее и труднее размещаться. И это, конечно же, не лучшим образом сказывается на качестве лечения. А давайте посмотрим, где и какие поликлиники, больницы, роддома будут построены в нашей области в обозримом будущем по проектам государственно-частного партнерства. Для этого заглянем на сайт Минздрава РК.

Первым в списке по Южно-Казахстанской области значится областной онкологический диспансер по улице Байтурсынова, 85 а. Здесь в 2016 году начато строительство пристройки спального корпуса. Завершение строительства планируется совсем скоро – к 15 августа 2017 года.

Сроки объявления конкурса на строительство областного онкологического диспансера на новом месте на 350 стационарных коек и консультативно-диагностической поликлиники на 500 посещений в городе Шымкенте пока не определены. Но для подготовки проектно-сметной документации в бюджете 2017-2018 годов было предусмотрено 155,5 млн. тенге, на 2017 год – 50 млн. тенге. Уже выделен участок площадью 10 га по объездной трассе (в районе ресторана «Еки Жулдыз»).

Следующий в списке – областной противотуберкулезный диспансер. Наверняка, вы слышали об объединении противотуберкулезной службы ЮКО. Делается это в рамках интегрированной модели контроля над туберкулезом в Казахстане, одобренной профильным Министерством. Согласно этой модели, в нашей области, как и по всей республике, проводится централизация противотуберкулезных стационаров в одно юридическое лицо, ему же и передается первичная медико-санитарная помощь диспансерных отделов противотуберкулезных организаций и тубкабинетов на уровне районов.

Слышали вы и о том, что теперь в Шымкенте нет городского противотуберкулезного диспансера. Он трансформировался в отделение облтубдиспансера. Но это по-прежнему нарушает правила расположения специализированных лечебных учреждений, установленные СНиП РК от 2010 года. И облтуб расположен в центральной части Шымкента.

Помните, главное опасение по дислокации гортубдиспансера в центре города – рядом со школой, детской больницей №2, медколледжем. Канализационная система гортубдиспансера проходила рядом с городской водопроводной сетью. В момент ее засорения все ядовитые нечистоты свободно текли по улице Ташенова, попадали в озеро возле «Верхнего» рынка, а уже оттуда в реку Кошкарата. Чем чревато подобное, догадаться не трудно.

Акимат области и депутатский корпус в курсе проблемы. Идет поиск оптимального решения – где строить новый диспансер. Какие только места не предлагались – и Алтынтобе в районе аэропорта, и возле села Карабастау в Ленгерском направлении, и в микрорайоне «Казыгурт» города Шымкента. Необходимо найти такое место, до которого было бы удобно добираться из всех районов области.

Это тем более важно, что на сегодняшний день противотуберкулезная служба осталась лишь в двух районах ЮКО – Отрарском и Сайрамском. Всем остальным больным – дорога в «столицу» области, в Шымкент. На 1 июля 2017 года в ЮКО насчитывалось 1840 больных туберкулезом. Врачи уверяют, что несмотря на измененные условия работ, они со своей задачей справляются.

А пока на 2018 год запланирована разработка концепции проекта областного противотуберкулезного диспансера на 350 стационарных коек и консультативно-диагностической поликлиники на 500 посещений в городе Шымкенте. Уже имеется смета на проектирование тубдиспансера, стоимость всех проектных работ составит 175 626,24 тыс. тенге. Ожидаемый срок объявления конкурса пока не определен. Ведется работа по оформлению госакта на земельный участок.

Далее значится строительство и эксплуатация городской поликлиники на 500 посещений в смену в микрорайоне «Кайтпас» в Шымкенте. Стадия реализации проекта – объявлен конкурс.

Пока только выделен земельный участок под строительство горполиклиники на 500 посещений в смену в селе Кызылжар (Шымкент). Оформляется госакт на земельный участок под строительство горполиклиники на 500 посещений в смену в мкр. «Казгурт» (Шымкент). Уже имеется ПСД на строительство поликлиники на 500 посещений в смену в селе Аксукент Сайрамского района.

Выделены земельные участки под строительство горполиклиники №4 на 500 посещений в смену в Шымкенте и областного перинатального центр №5 в городе Сарыагаше.

В Шымкенте будет построен еще один областной перинатальный центр №6, для него определен и выделен земельный участок.

В городах Кентау и Жетысай тоже выделены земельные участки под строительство поликлиники на 500 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи.

Запланирована модернизация Шымкентской городской станции скорой медицинской помощи. Сейчас, согласно той официальной таблице, идет квалификационный отбор.

А еще в Шымкенте будет построен симуляционный центр. Для него тоже выделен земельный участок.

Фарида Шарафутдинова