Онкологическая помощь в Шымкенте. Что нового?

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Казахстанская онкологическая служба в последние годы обречена на революционные перемены. На то есть существенная причина: происходят ощутимые преобразования, связанные с реализацией «Комплексного плана модернизации онкологической службы до 2027 года».

О том, как реализуется этот план в Шымкенте, РАБАТ беседует с заместителем главного врача по организационно-методической работе ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» управления здравоохранения г. Шымкента, кандидатом медицинских наук, онкологом высшей категории с 35-летним стажем работы Дәулетбеком Жұманұлы ЖҰМАҒАЛИ.

– Дәулетбек Жұманұлы, пожалуйста, расскажите подробнее о «Комплексном плане модернизации онкологической службы».

– В октябре 2023 года бывший в ту пору Премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал «Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2027 годы».

Этот план включает две составляющие. Первая – значительное техническое перевооружение онкологической службы. Прежде всего это модернизация имеющегося диагностического оборудования, расширение и совершенствование лучевого лечения за счет установки новых линейных ускорителей и замены устаревших аппаратов. И вторая – организация центров ядерной медицины, развитие малоинвазивной хирургии и интервенционных методов лечения, внедрение полного геномного профилирования с целью подбора персонифицированной терапии, повышение доступности новейших противоопухолевых лекарственных средств, создание современных онкологических центров, подготовка кадров нового поколения и т.д.

Иными словами, это подразумевает внедрение высокоэффективной ранней диагностики, развитие специализированного лечения, паллиативной помощи и реабилитации, а также укрепление кадрового потенциала и науки. Запланированные мероприятия позволят улучшить раннюю диагностику, снизить инвалидизацию и увеличить качество жизни онкологических больных.

– Как это скажется на конкретном пациенте?

– Ожидается, что в каждом регионе пациенты будут иметь возможность получать современное лучевое лечение на уровне мировых стандартов за счет установки новейшего оборудования. Будет обеспечен доступ к необходимым лекарственным препаратам. К слову, для оказания помощи жителям сельской местности будут применяться передвижные медицинские комплексы, что позволит снизить разрыв между городом и селом. В рамках лечения онкозаболеваний предусматривается активное использование возможностей телемедицины и искусственного интеллекта. В целом оказание онкологической помощи увеличит доступность к высококачественной терапии.

– Какое из онкозаболеваний сегодня лидирует?

– В структуре смертности первое место стабильно занимает рак легкого (16,3%), второе – рак желудка (12%), третье – колоректальный рак (10,6%) и четвертое – рак молочной железы (8,1%).

В структуре заболеваемости на первом месте находится рак молочной железы (13,2%), на втором – рак легкого (10%), на третьем – колоректальный рак (9,3%), на четвертом – рак желудка (7,4%).

Среди заболевших 55,8% составляют лица трудоспособного возраста – 18-64 года.

– Не секрет, что эффективность диагностики и последующего лечения пациента напрямую зависят от оснащенности медучреждения медицинским оборудованием, применения современных технологий.

– В настоящее время в онкологическом центре Шымкента налажены высокотехнологичные хирургические операции, реконструктивно-пластические, малоинвазивные (лапароскопические и торакоскопические) операции, одноразовые операции по протезированию и протезированию мелких суставов при опухолях мягких тканей и костных опухолях.

По направлению интервенционной онкологии наш онкоцентр занимает лидирующие позиции в республике, здесь речь идет о внедрении местной внутрисосудистой химиотерапии и различных эмболизационных операций при опухолях печени и поджелудочной железы, головного мозга и шеи головы. В последние годы широко внедряются в практику радиочастотные операции при опухолях печени и щитовидной железы.

– Насколько хорошо сегодня оснащен онкологический центр Шымкента?

– В 2021 году в рамках реализации и дальнейшего развития онкологической помощи населению города был приобретен и установлен современный биплан-ангиограф «Филлипс». А для химиотерапевтического отделения приобретен новый ультразвуковой аппарат LOGIC.

Напомню, что с 2012 года онкоцентр, который стал сотрудничать с факультетом непрерывного развития ЮКМА (ФНПР), является базой кафедры хирургических дисциплин с курсом онкологии. Это способствовало профессиональному росту сотрудников онкоцентра, а также улучшило качество оказываемой медицинской помощи онкологическим больным в Шымкенте и других регионах Казахстана. За 12 месяцев 2023 года у нас было проведено более 290 эндоваскулярных операций.

– Как все это сказалось на здоровье пациентов?

– Самым положительным образом. Например: у пациентов с раком легких 5-летняя и 14-летняя выживаемость увеличилась на 10% после внутриартериальной предоперационной химиотерапии (ВАПХТ) на 7-11 стадиях. После химиоэмболизации при раке шейки матки эффективность процесса увеличилась на 55-58%, пятилетня выживаемость увеличилась до 36 %. После химиоэмболизации при раке печени годовая смертность снизилась на 39%, общая смертность – в 2,5 раза (с 5,4 до 2,5 на 100 000 населения), а трехлетняя выживаемость пациентов увеличилась на 50%. Трехлетняя выживаемость пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой (ГЦК) – в просторечии рак печени – к 2023 году уровень стал 37%, а пятилетняя выживаемость достигла 29,5%.

– Дәулетбек Жұманұлы, расскажите, пожалуйста, о Центре ядерной медицины.

– В рамках Дорожной карты МЗ РК №539 от 13 сентября 2018 года, «Комплексного плана борьбы с онкозаболеваниями РК на 2018-2022 годы», проекта государственно-частного партнерства ТОО «МедИнвестГрупп Казахстан» и в целях обеспечения доступности дорогостоящих медицинских услуг для каждого гражданина Шымкента был открыт Центр ядерной медицины, оснащенный приборами с высоким лучистым линейным ускорителем и позитронно-эмиссионным томографом (ПЭТ). Центр ядерной медицины позволяет выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях. Такие центры были только в Астане и Алматы.

Сумма израсходованных средств составила 3 147 миллионов тенге, на строительство ушло 447,6 миллиона тенге, на оборудование – 6,4 миллиона долларов, или 2 700 миллионов тенге.

Ядерный медицинский центр начал работать 14 июля 2022 года. Только за 12 месяцев 2023-го лечение высоколучевым линейным ускорителем получили 1 200 пациентов, а 1 050 – прошли обследование с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

С 2022 года в центре открыто онкогематологическое отделение на 20 коек. За 12 месяцев 2023 года лечение получили 557 пациентов.

Центр в 2024-м прошел национальную аккредитацию, получил высшую категорию на 2024-2027 годы.

– Вы отметили, что центр оснащен позитронно-эмиссионным томографом, это уже третий аппарат в Казахстане. Какова особенность этого ПЭТ?

– Позитронно-эмиссионная томография используется во всем мире в качестве основного метода диагностики опухоли и метастаз, а также для контроля эффективности лечения.

– Как это происходит?

– С помощью ПЭТ мы получаем цветное изображение, отражающее активность химических процессов, происходящих в организме человека, и на основании этого оцениваем работу органов и систем. Не секрет, что при развитии заболевания уже на ранних стадиях происходит изменение скорости протекающих реакций. А ПЭТ дает врачам возможность обнаружить заболевание задолго до появления структурных и функциональных изменений в органе или ткани.

– А разве КТ и МРТ не позволяют обнаружить эти изменения?

– Нет. В том-то и дело, что ПЭТ-диагностика позволяет выявить конкретную стадию заболевания, которую не видят обычные компьютерный и магнитно-резонансный томографы. Скажем, миллиметровый опухолевый очаг без ПЭТ-диагностики определить невозможно. Поэтому, если у больного диагностируется злокачественная опухоль, то он должен пройти ПЭТ-исследование, чтобы определить точную стадию заболевания.

– Скажите, правда, что рак сегодня «молодеет»?

– Да, похоже, что это действительно так. Поэтому очень важна ранняя выявляемость.

– Как этого достичь?

– В 2021 году в стране был обновлен Стандарт организации оказания онкологической помощи населению Республики Казахстан, в рамках которого с 2022-го внедрен «зеленый коридор», позволяющий сократить сроки обследования пациентов при подозрении на злокачественные новообразования. При этом лекарственное обеспечение, диагностику и лечение онкологических пациентов оплачивает государство в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Для раннего выявления злокачественных опухолей в республике работает государственная скрининговая программа. При первичном обращении в медучреждение человек по «зеленому коридору» проходит маршрут пациента. К примеру, если вы курите более 15 лет, то желательно раз в год делать КТ грудной клетки, но сначала надо пройти анкетирование в поликлинике.

Еще в 2018 году в Казахстане был утвержден «Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы». Действуют три скрининговые программы: на раннее выявление рака шейки матки, рака молочной железы и колоректального рака.

Когда вас приглашают прийти в поликлинику пройти скрининговое обследование, прежде всего будьте благодарны медперсоналу вашей поликлиники за внимание и обязательно пройдите это обследование.

Возможно, вы здоровы. А, может быть, нет. Чем раньше выявляется опухоль, тем благоприятнее будет прогноз, 0-I-II стадии – это 80-100%-ная гарантия выздоровить. Зачастую к нам обращаются на поздних стадиях заболевания, когда метастазы уже находятся и в других органах…

– Нашу беседу мы начали с «Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2027 годы». Что в нем еще примечательного?

– Одна из основных задач комплексного плана – это обеспечение полного спектра необходимой медпомощью онкопациентов за счет применения современных стандартов в онкологии. Слышал, что планируется переход с преобладающего в настоящее время стационарного лечения на более современные формы амбулаторной терапии. При этом детям с онкозаболеваниями и одному из законных представителей планируется возмещать транспортные расходы для получения интенсивных курсов химиотерапии. Планируется также привлекать неправительственные организации для реализации благотворительных проектов.

Это серьезный документ, рассмотренный на заседании Республиканской бюджетной комиссии. По его результатам поддержано финансирование на 460,7 миллиардов тенге. В целом по республике в результате реализации плана ожидается снижение доли запущенных случаев (III-IV стадии) до 10%. Рост охвата пациентов лучевым лечением достигнет 53%. Снижение смертности от онкологических заболеваний предполагается до 64,5 на 100 тысяч населения.

К слову, за период реализации предыдущего «Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы» смертность от злокачественных новообразований в республике снизилась на 15%, а пятилетнюю выживаемость увеличили от 46,2% до 53,8%.

– Благодарю Вас за разъяснения.

Фарида Шарафутдинова