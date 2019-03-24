Ученые из Испании выяснили, как ранняя седина связана с долголетием. Проведенное ими исследование показало, что ранняя седина может быть маркером хорошего здоровья и склонности к долголетию.

webinfo.kz. Именно рано поседевшие люди, как констатировали специалисты, имеют большие шансы дожить до очень преклонных лет. Научные сотрудники установили, какая связь может прослеживаться между появлением ранней седины и долголетием человека. Установлено, что снижение риска ранней смерти непосредственно зависит от вещества глутатион, которое вырабатывается организмом. Оно задействуется для производства пигмента, который окрашивает волосы в тот или иной цвет. Однако также глутатион обладает еще и антиоксидантными свойствами, то есть, это вещество может защищать органы и ткани от воспаления, рассказывает

По словам экспертов, в теле человека с возрастом этого вещества синтезируется все меньше. У людей появляется седина и параллельно с этим повышается риск болезней, которые развиваются в связи с воспалительными процессами. Ранняя седина является признаком того, что организм не стал тратить ценный антиоксидант на окраску волос, а задействовал его для более важных задач по поддержанию здоровья Научные сотрудники пришли к такому выводу, изучая состояние добровольцев. Люди, у которых седина проявилась рано, как оказалось были по физиологическим показателям более защищены от стресса, хронических заболеваний, рака. Кроме того, как полагают специалисты, ранняя седина может также быть признаком того, что человеку не грозят болезни старения, коррелирующие с нейродегенеративными явлениями.