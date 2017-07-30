Седина в голову (в буквальном смысле)…

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Нет, речь пойдет не о том, о чем вы подумали, прочитав заголовок. Сегодня говорим о седине как таковой. Почему люди седеют, одни раньше, другие позднее. Говорит ли седина о каких-то сбоях в организме или это чисто косметический фактор. Можно ли как-то повлиять на ситуацию, если седые волоски активно начали появляться уже в молодом возрасте.

Начнем сначала

Наши волосы изначально окрашены в самые разные цвета. Но они были бы бесцветными, если бы не специальные клетки меланоциты, которые содержат вещество меланин. Темный или светлый цвет волос – зависит от того, сколько меланина получает луковица каждого волоса. А сочетание различных типов меланина, которое в основном определяются нашими генами, дает оттенки волос: блонд, рыжий, русый, каштановый, черный.

Меланоциты начинают работать с самого рождения и с годами их функция замедляется. Считается, что после 30 лет активность этих клеток уменьшается на 10-20% каждое десятилетие. По мере того, как меланоциты отмирают, у нас появляется все больше седины.

Возраст и не только

В большинстве случаев заметная седина появляется у людей, перешагнувших за 40-50 лет. Но у некоторых из нас уже после двадцати в шевелюре начинают поблескивать седые волоски. Стоит ли этого бояться? Чаще всего нет. Ранняя седина – это, как правило, наследственный фактор, а не сигнал о каких-то недомоганиях или раннем старении. Если ваши старшие родственники поседели рано, то, скорее всего, и вас ждет то же самое. И нет причин искать у себя какие-то несуществующие болезни и изъяны по этому поводу. Однако в редких случаях ранняя седина может быть спровоцирована другими причинами.

Ну почему?

Фактором, которые изменяют пигментацию волос много, есть внутренние (генетика, гормоны, обмен веществ, возраст) и внешние (плохая экология и другие неблагоприятные воздействия извне).
Итак, мы уже говорили, что основная причина преждевременной седины – генетическая предрасположенность, все зависит от наследственности. Статистика говорит также, что по-разному седеют и представители разных рас: раньше всех – европеоиды, затем – монголоиды, и позже всех – негроиды.
Преждевременное появление седины может стать следствием проблем с щитовидной железой.

Длительный стресс и депрессия также могут вызвать раннее поседение. Пять лет назад лауреат Нобелевской премии по химии Роберт Лефковиц обнаружил механизм, объясняющий почему стресс вызывает поседение. Когда человек попадает в экстремальную ситуацию, происходит выброс веществ-нейромедиаторов, которые помогают мобилизовать все резервные ресурсы организма. Если воздействие этих веществ на организм кратковременно, оно просто помогает справиться с угрозой. А если оно затягивается, то может вызвать поседение, а также массу других негативных эффектов.

Интересно, что раннюю седину волос могут вызвать и такие невинные на первый взгляд факторы, как хронические простуды и насморк, а также привычка мыть волосы очень горячей водой, которая может нарушить механизм образования пигментов.
Недостаток витаминов и микроэлементов (железа, меди, йода и других), поступающих в организм вместе с пищей, также способен послужить причиной раннего поседения.

Назад дороги нет, но…

С момента, как человек обнаружил у себя первые седые волоски, и до того, как седина станет заметна всем, может пройти лет десять. Увы, повернуть вспять процесс поседения невозможно. Не придумала пока наука волшебного шампуня для этого (если только он не красящий).

Седина волосОднако, если у вас нет наследственной предрасположенности и некоторых заболеваний (железодефицитной анемии, витилиго, нарушения работы щитовидной железы (гипотиреоза, аутоиммунного тиреоидита), гастрита с пониженной кислотностью, атеросклероза и др. ), то можно заранее заняться профилактикой проблемы.

Прежде всего полноценно питаться. Среди минералов, которые помогут предотвратить появление ранней седины:
Кальций (его много в молочных продуктах).
Хром (пшеничные отруби, говяжья печень, кукурузное масло).
Медь (зеленые овощи, яйца, курятина, грибы и фасоль).
Йод (хурма, черная смородина, морская рыба).
Цинк (грибы, цельные злаки и яичный желток).
Железо (говядина, гречка, яйца, яблоки, морская капуста).

Активной циркуляции крови в коже головы, а значит нормальному функционированию волосяных фолликул помогают витамины группы В и бета-каротин.
Любители выкурить сигаретку и выпить несколько чашек кофе – могут ускорить появление седых прядей в прическе. Волосы этого не любят. Они за здоровый образ жизни.

Ясмина РоссиКстати. Многим людям, и мужчинам, и женщинам, седина очень к лицу. В последнее время даже на мировые подиумы вышли модели 50+, которые и не думают прятать или перекрашивать свою седую шевелюру. Среди них француженка Ясмина Росси, которая не только не маскирует свои роскошные белые волосы, но и сделала их предметом своей гордости и зависти для других красоток.

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