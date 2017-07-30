Седина в голову (в буквальном смысле)…

Нет, речь пойдет не о том, о чем вы подумали, прочитав заголовок. Сегодня говорим о седине как таковой. Почему люди седеют, одни раньше, другие позднее. Говорит ли седина о каких-то сбоях в организме или это чисто косметический фактор. Можно ли как-то повлиять на ситуацию, если седые волоски активно начали появляться уже в молодом возрасте.

Начнем сначала

Наши волосы изначально окрашены в самые разные цвета. Но они были бы бесцветными, если бы не специальные клетки меланоциты, которые содержат вещество меланин. Темный или светлый цвет волос – зависит от того, сколько меланина получает луковица каждого волоса. А сочетание различных типов меланина, которое в основном определяются нашими генами, дает оттенки волос: блонд, рыжий, русый, каштановый, черный.

Меланоциты начинают работать с самого рождения и с годами их функция замедляется. Считается, что после 30 лет активность этих клеток уменьшается на 10-20% каждое десятилетие. По мере того, как меланоциты отмирают, у нас появляется все больше седины.

Возраст и не только

В большинстве случаев заметная седина появляется у людей, перешагнувших за 40-50 лет. Но у некоторых из нас уже после двадцати в шевелюре начинают поблескивать седые волоски. Стоит ли этого бояться? Чаще всего нет. Ранняя седина – это, как правило, наследственный фактор, а не сигнал о каких-то недомоганиях или раннем старении. Если ваши старшие родственники поседели рано, то, скорее всего, и вас ждет то же самое. И нет причин искать у себя какие-то несуществующие болезни и изъяны по этому поводу. Однако в редких случаях ранняя седина может быть спровоцирована другими причинами.

Ну почему?

Фактором, которые изменяют пигментацию волос много, есть внутренние (генетика, гормоны, обмен веществ, возраст) и внешние (плохая экология и другие неблагоприятные воздействия извне).

Итак, мы уже говорили, что основная причина преждевременной седины – генетическая предрасположенность, все зависит от наследственности. Статистика говорит также, что по-разному седеют и представители разных рас: раньше всех – европеоиды, затем – монголоиды, и позже всех – негроиды.

Преждевременное появление седины может стать следствием проблем с щитовидной железой.

Длительный стресс и депрессия также могут вызвать раннее поседение. Пять лет назад лауреат Нобелевской премии по химии Роберт Лефковиц обнаружил механизм, объясняющий почему стресс вызывает поседение. Когда человек попадает в экстремальную ситуацию, происходит выброс веществ-нейромедиаторов, которые помогают мобилизовать все резервные ресурсы организма. Если воздействие этих веществ на организм кратковременно, оно просто помогает справиться с угрозой. А если оно затягивается, то может вызвать поседение, а также массу других негативных эффектов.

Интересно, что раннюю седину волос могут вызвать и такие невинные на первый взгляд факторы, как хронические простуды и насморк, а также привычка мыть волосы очень горячей водой, которая может нарушить механизм образования пигментов.

Недостаток витаминов и микроэлементов (железа, меди, йода и других), поступающих в организм вместе с пищей, также способен послужить причиной раннего поседения.

Назад дороги нет, но…

С момента, как человек обнаружил у себя первые седые волоски, и до того, как седина станет заметна всем, может пройти лет десять. Увы, повернуть вспять процесс поседения невозможно. Не придумала пока наука волшебного шампуня для этого (если только он не красящий).

Однако, если у вас нет наследственной предрасположенности и некоторых заболеваний (железодефицитной анемии, витилиго, нарушения работы щитовидной железы (гипотиреоза, аутоиммунного тиреоидита), гастрита с пониженной кислотностью, атеросклероза и др. ), то можно заранее заняться профилактикой проблемы.

Прежде всего полноценно питаться. Среди минералов, которые помогут предотвратить появление ранней седины:

Кальций (его много в молочных продуктах).

Хром (пшеничные отруби, говяжья печень, кукурузное масло).

Медь (зеленые овощи, яйца, курятина, грибы и фасоль).

Йод (хурма, черная смородина, морская рыба).

Цинк (грибы, цельные злаки и яичный желток).

Железо (говядина, гречка, яйца, яблоки, морская капуста).

Активной циркуляции крови в коже головы, а значит нормальному функционированию волосяных фолликул помогают витамины группы В и бета-каротин.

Любители выкурить сигаретку и выпить несколько чашек кофе – могут ускорить появление седых прядей в прическе. Волосы этого не любят. Они за здоровый образ жизни.

Кстати. Многим людям, и мужчинам, и женщинам, седина очень к лицу. В последнее время даже на мировые подиумы вышли модели 50+, которые и не думают прятать или перекрашивать свою седую шевелюру. Среди них француженка Ясмина Росси, которая не только не маскирует свои роскошные белые волосы, но и сделала их предметом своей гордости и зависти для других красоток.