Ефремовский метеорит, который упал в Павлодарской области еще в 1962 году, свидетельствует о самой мощной в истории вспышки на Солнце, произошедшей через 500 тысяч лет после рождения звезды. TengriMIX делится результатами исследования ученых из NASA.

Изучение метеоров может рассказать о прошлом, поскольку многие из них образовались на заре существования Солнечной системы. Очень интересным оказалось исследование элементного и изотопного состава упавших на Землю небесных тел.

Метеорит Ефремовка проанализировали ученые под руководством Ритеша Кумара Мишры из Космического центра имени Линдона Джонсона NASA. Ураносвинцовый метод показал, что ему 4,568 миллиарда лет. Он соотносится с объектом, сформировавшимся на горячем этапе существования Солнечной системы.

Специалисты проводили опыты, чтобы найти в Ефремовском метеорите следы бериллия-10, радиоактивного изотопа с периодом полураспада 1,386 миллиона лет. Ученые предполагают, что элемент образуется либо в результате распада кислорода или углерода при сверхмощной солнечной активности, либо в результате взрыва сверхновой звезды с малой массой.

Однако изучая богатые кальцием-алюминием включения из казахстанского метеорита, исследователи обнаружили избыток двух других изотопов — бериллия-9 и лития-7. Они свидетельствуют о наличии другого изотопа под названием бериллий-7, период полураспада которого составляет всего 53 года.

Исходя из этого исследователи предположили, что, для того чтобы воссоздать радиоактивную подпись, которую они видели, и объяснить отсутствие бериллия-10, на небесное тело должен был повлиять ряд коротких и очень мощных импульсов солнечного излучения.