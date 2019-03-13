Министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мұхамедиұлы предложил новый формат празднования праздника Наурыз.

Как отметил Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мұхамедиұлы, настало время кардинально изменить формат праздника Наурыз. Особенно важен формат Наурыза, который воспитывает молодежь, возвышая национальное самосознание народа Казахстана.

Поэтому, чтобы придать Наурыз мейрамы новый колорит, необходимо создать такое идейное содержание, которое охватит весь народ Казахстана вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности человека, придавая особое значение нравственным ценностям.

Министр особо подчеркнул, что пришло время восстановить испокон веков присущие празднику общечеловеческие ценности, отойти от узких фольклорно-этнографических рамок и довести его до уровня общенационального праздника.

В связи с этим, при поддержке Министерства культуры и спорта РК Государственная концертная организация «Қазақконцерт» представит совершенно новый формат празднования праздника Наурыз. Праздничный проект «Ұлыстың ұлы күні» состоится в ЦКЗ «Қазақстан» 13 марта в 17:00 часов. Данное мероприятие пройдет совместно с Агентством «Хабар».

В целях обеспечения общедоступности культурных мероприятий для всех слоев населения «Қазақконцерт» предоставляет 400 билетов данного концерта малообеспеченным многодетным семьям, воспитанникам детских домов и детям-инвалидам.

«Ұлыстың ұлы күні» станет беспрецедентным проектом, который охватит все грани празднования Дня весеннего равноденствия. В этот день ЦКЗ «Қазақстан» станет центром весеннего торжества, где будут показаны театрализованные представления народных традиций и обрядов, национальных спортивных игр.

Зрителей приятно удивит театрализованное представление с участием ярких персонажей казахского фольклора Ер Тостик, Алдар косе, Шыкбермес Шыгайбай, Тазша бала, которые предстанут в совершенно новом образе. Кроме того, зрители смогут насладиться звучанием народных күй и песен, будет представлено состязание акынов – айтыс. Особую праздничную атмосферу создадут декорации сцены и фойе, которые будут оформлены в виде юрты. В этот вечер гостей порадуют своим выступлением известные исполнители казахстанской эстрады и самые популярные музыкальные группы современности.

Кроме того, зрители увидят отрывки лучших мюзиклов Государственного театра «Астана мюзикл». На концерте прозвучат любимые народные песни и известные хиты современности под аккомпанемент ансамблей «Астана сазы» и «Saz&soul». Зрителей приятно удивят совершенно новые образы казахстанских звезд эстрады. Бесподобное шоу и самые неожиданные дуэты подарят публике яркие и незабываемые впечатления.