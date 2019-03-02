В Шымкенте прошел чисто мужской субботник

В Шымкенте прошел мужской субботник.

В этот раз мужчины, в преддверии международного женского дня решили привести город в порядок самостоятельно.

Среди тех, кто вышел на субботник, аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, секратарь маслихата Гани Ташкараев и сотрудники всех организаций.



Более 18000 человек, принявших участие в субботнике, очистили все парки и скверы города, также дворы.

В целом, было очищено 43 км тротуаров, 131 тыс кв.м. обочин и все ирригационные лотки города, вывезено 354 тонны мусора. Помогало людям более 50 единиц спецтехники.