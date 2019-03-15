В Туркестанской области развивают якорную кооперацию. Программа внедряется с целью поддержать мелких и средних фермеров, а также значительно увеличить производительность.

«Учитывая, что многие фермеры сталкиваются с проблемами сбыта произведенной продукции, отсутствием специфических знаний в области технологии и безопасности производимой продукции, основных и оборотных средств, предлагается применить модель якорной сельхозкооперации, — сообщает yujanka.kz.

Это позволит экономически объединить как крупных, так и мелких субъектов АПК», — рассказывает О. Курбанов, руководитель отдела развития кооперации организации продуктивной занятости управления сельского хозяйства Туркестанской области.

Так, ТОО «Борте Милка» помогает фермерам со сбытом молочной продукции, покупая у них молоко для своего производства. На примере этой компании будут создаваться и другие якорные кооперативы.