Каждый день пользователи Яндекса задают вопросы, связанные с толкованием снов. По ним можно судить, что снится людям чаще всего. К Всемирному дню сна, который отмечается сегодня, мы изучили запросы казахстанцев про сны. Для этого взяли запросы за 2018–2019 годы со словом «снится» и его формами.

Сны пользователей очень разнообразны. Несмотря на то, что многим снятся одни и те же предметы и герои, они участвуют в сотнях, а то и тысячах различных сюжетов. А повторяющиеся сюжеты различаются множеством деталей.

Самый частый персонаж в снах казахстанцев — человек. Обычно пользователи ищут толкование снов с участием человека вообще, но иногда конкретизируют свой запрос — например, [почему снится человек который нравится], [к чему снится ссора с любимым человеком] и [правда ли что если снится человек значит он думает о тебе].

Топ-10 слов из запросов о снах

1. Человек

2. Парень

3. Умерший

4. Беременность

5. Бывшие

6. Ребёнок

7. Рыба

8. Дом

9. Змея

10. Муж

Судя по запросам, иногда людям снится что-нибудь страшное или неприятное: например, смерть, ядовитые змеи, различные заболевания, авиакатастрофы или автомобильные аварии. Иногда пользователи видят, наоборот, приятные сны и хотят узнать, [к чему снятся ежики] или [к чему снится небо со звёздами девушке].

Некоторые казахстанцы искали толкование снов, связанных со сверхъестественным: [к чему снится зомби], [к чему снится апокалипсис], [почему снятся драконы], [почему снятся вампиры женщине]. Попадались и вопросы, как присниться конкретному человеку: [заговор как присниться мужчине который нравится].

Бывают неожиданные запросы про сны: например, [к чему снится беременный мужчина], [к чему снятся арбузы женщине много], [к чему снится борода у себя на лице для женщины], [к чему снятся длинные волосы у другого человека].

Люди обращают внимание на то, когда им приснился сон. Например, среди запросов казахстанцев встречались такие: [снится бывший парень с четверга на пятницу], [сны которые снятся с пятницы на субботу] и [к чему снится беременность своя женщине замужней со среды на четверг].