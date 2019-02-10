Люди веками пытались интерпретировать значение сновидений, а ученые до сих пор продолжают свои невероятные исследования в данной области.

Наука о сне получила название – онейрология. Ее целью стал поиск зависимостей между сновидениями и функционированием мозга. Сегодня в сети можно найти множество статей, содержащих самые разнообразные умозаключения о снах, однако большая их часть не имеет никакого научного обоснования.

Хотя психологи действительно уверены в том, что сны могут рассказать много о жизни и о том, что происходит в нашем подсознании.

Многие из нас часто видят похожие сны, отражающие все, что происходит в ежедневной жизни. Периодически эти сны могут повторяться, а вызваны они определенными жизненными ситуациями или срабатыванием инстинкта выживания. Если нам не удается решить свои проблемы в реальном мире, мы надеемся решить их в царстве Морфея. Но что же означают наши сны на самом деле?

«Когда человек спит в этом мире, он бодрствует в другом», –

Сальвадор Дали.

Итак, список из 10 вещей, которые психологи призывают не игнорировать в своих снах.

1. Падение.

Специалист в области сновидений Иэн Уоллес считает, что сны о падении свидетельствуют о чувстве потери контроля над своей жизнью. Так, человеку может казаться, что он обременен слишком большим количеством обязанностей, которых нельзя избежать, или же большую часть своего времени он находится в состоянии стресса.

Некоторые психологи объясняют падение с точки зрения элементарной физиологии. После засыпания нервная система успокаивается, частота сердцебиения и артериальное давление снижаются, а мозг замедляет свою активность. Все эти факторы, как и ваше общее состояние психики на протяжении дня, могут способствовать погружению в «гипнотическое безумие».

Это мышечные сокращения, сопровождающие переход человека из состояния бодрствования в сон. Они могут усугубляться под влиянием кофеина, беспокойства, стресса и даже простого недосыпания.

2. Выпадение зуба, другие увечья и смерть.

Если человеку снится выпадение зуба или кариес, значит, он страдает от низкой самооценки. Дело в том, что наша улыбка – это первое, что бросается окружающим в глаза.

Иэн Уоллес говорит: «Улыбаясь или кусая еду, вы обнажаете свои зубы, а они отражают вашу уверенность в себе. Выпадение зуба указывает на ситуацию, заставляющую вас чувствовать себя неуверенно».

Еще один эксперт в области онейрологии Патришия Гарфилд видит в снах о выпадении зубов присутствие подавляемого гнева. Как правило, если мы сдерживаем агрессию внутри себя, то подсознательно сжимаем челюсти. Это приводит к появлению проблем с зубами, и в своих сновидениях нам кажется, что мы их теряем или сталкивается с необходимостью обратиться за помощью к дантисту.

То же самое касается и снов об увечьях и смерти, являющихся показателями беспокойства о старении близких нам людей. Кроме того, сны о смерти могут иметь и другое значение, а именно – какая-то часть вашей личности умирает, чтобы дать вам возможность стать лучшей версией себя. Порой подобные сновидения – это всего лишь способ мозга подготовиться к будущему и совладать с неконтролируемыми переменами.

3. Проваленный экзамен или неудачное выступление на публике.

Многим людям снятся проваленные школьные экзамены или то, как они опозорились во время своего публичного выступления. Например, ученик забыл свою речь на школьном спектакле или запнулся в самый неподходящий момент.

Сны такого рода, как правило, посещают детей школьного возраста, хотя не исключено их появление и у людей, которые уже давно покинули стены образовательных учреждений.

Такие сновидения говорят о стрессе или переживаниях, которые мучают вас непосредственно перед отходом ко сну. А еще они могут свидетельствовать о чувстве ответственности за что-либо, которое по какой-то причине вы не можете подкрепить соответствующими действиями. В итоге безвыходная ситуация приводит к состоянию тревожности и беспокойству.

4. Частично или полностью оголенное тело.

Эти сны указывают на чувство стыд. Иэн Уоллес пишет: «Такие сновидения говорят о неуверенности в себе на новой должности или в новых отношениях, а также о страхе, что люди узнают о ваших слабых сторонах и недостатках».

Если в своем сне вы гордитесь собой, то в реальном мире вам может казаться, что ваш талант и успехи не получают должного признания со стороны окружающих. Вам хочется показать себя, чтобы другие наконец-то вас заметили.

Если во сне вы видите себя одетым неподобающе событию или ситуации, то это может указывать на наличии сомнений относительно самого события. Например, вам снится, что вы пришли на собеседование в пижаме. Это можно истолковать как неготовность к интервью с работодателем или как сомнения в собственной способности выполнять предполагаемые обязанности.

5. Чувство преследования.

Снам о преследовании можно дать сразу несколько разных объяснений.

Эксперт в сфере онейрологии Лори Левенберг говорит: «Тем, кто избегает конфликтов, боится высказать свое мнение и не хочет быть причиной проблем, сны о преследовании снятся постоянно».

Рассмотрите своего «преследователя». Так вы поймете, чего именно вы пытаетесь избежать в реальности: долгов, зависимости, обсуждения проблем со своим супругом/супругой, поиска работы и т.д.

Кроме того, причиной такого сна может быть нереализованная мечта, продолжающая следовать за вами по пятам, потому что вы недостаточно усердно трудились ради ее достижения.

Некоторые ученые верят, что подобные сновидения указывают на работу инстинкта выживания, потому что в реальной жизни нам кто-то угрожает. Если у вас остались разногласия с кем-то, то мозг таким образом может просто посылать сигналы о приближении возможной опасности.

6. Природные катаклизмы или конец света.

Всем нам в какой-то период жизни снилась природная катастрофа или даже конец света. Такие сновидения могут означать чувство отсутствия контроля над своими проблемами или испуг.

Социальные сети только ухудшают эти сны, поскольку изобилуют историями о грядущем апокалипсисе и изменениях климата. В результате человек переносит ощущение собственной незащищенности и в свои сны.

7. Автомобильная авария или технические неполадки.

Некоторым людям снится, что их телефон или какой-то другой гаджет выходит из строя в самый нужный момент.

Патришия Гарфилд считает, что женщины более подвержены подобным сновидениям, поскольку зачастую они свидетельствуют о потере эмоциональной связи с близким человеком или о проблемах в романтических отношениях.

Сны об автомобильных авариях тоже попадают в данную категорию. Они говорят нам о недостатке поддержки в реальной жизни и неспособности самостоятельно справиться с возникнувшими трудностями.

8. Беременность.

Удивительно, но сны о беременности могут быть как у женщин, так и у мужчин.

Психолог Дэвид Бедрик говорит: «Беременность означает, что внутри нас растет что-то новое».

Такие сновидения свидетельствуют о том, что вы вот-вот подарите миру какие-то новые идеи или творения. Так, вам может сниться, что вы беременны, если вы перекрашиваете свой дом или разрабатываете сюжет новой книги. А постановка целей и их выполнение лишь помогут превратить мечту в реальность.

9. Опоздание.

Эксперт-онейролог Майкл Р. Олсен утверждает, что сны об опоздании говорят о боязни пропустить в своей жизни нечто важное. Если вы слишком завалены работой и не уделяете достаточно времени близким, то этот сон служит сигналом о необходимости сбавить обороты и поменять приоритеты.

10. Неизвестное помещение или дом.

Сновидения о пребывании в чужом доме или комнате указывают на необходимость в самовыражении. Какая-то часть вашей личности оказалась запертой и отчаянно просит об освобождении. Отдельная комната в здании – это символ скрытого таланта или незадействованного навыка.

Психолог Эдди Траверса верит, что люди подсознательно отводят каждому своему внутреннему процессу отдельное помещение. Так, сон о кухне будет показателем того, что вы проходите через определенные внутренние перемены.

Если же вы видите себя в ванной, то это ваша потребность избавиться от ненужного груза или очиститься от всего, что «загрязняет» вашу духовную сущность. Спальня же символизирует романтические отношения, а сон в этой комнате говорит о переживаниях касательно личной жизни.

Заключение

Людям могут сниться самые разные сны, а потому список выше ни в коем случае нельзя назвать исчерпывающим. Мы все всегда надеемся получить правильное толкование своих снов, чтобы иметь возможность как-то изменить свою жизнь. И наши сновидения действительно способны помочь в преодолении жизненных трудностей, поэтому в любом случае не стоит оставлять их без внимания.