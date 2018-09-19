Самый многогранный, загадочный процесс, происходящий с человеком, – это сновидение. Сны изучают нейрофизиологи, психологи, сомнологи… Их трактуют экстрасенсы и прорицатели… И хоть выводы все эти люди делают разные, во многом они правы.

Правы они в том, что сон может быть вещим, предвосхищающим определенное событие. Или напротив, пустым, ничего не значащим механизмом, сопровождающим ночное «очищение» мозга. Нередко также сны отражают наше физическое состояние, предвещают разлады здоровья. О последних и будет рассказ.

Профессор-психоневролог Василий Касаткин, который отдал изучению снов 40 лет жизни, говорит, что многие сновидения – это попытка организма «достучаться до сознания». По мнению доктора, сны, предупреждающие о физиологических проблемах, появляются до самых первых симптомов, на очень ранних, инкубационных стадиях заболевания.

Например, о развитии опухоли мозга сны предупреждают за год, а то и два до головокружений и других признаков.

О подступающей гипертонии сигнализируют за месяц-два.

За два примерно месяца начинают сниться и специфические сны-предвестники туберкулеза.

О возможном гастрите, язвах ЖКТ сон «намекает» за два месяца до клинических признаков.

При гепатите предупреждающие сны появляются за неделю до болей и тошноты.

Об ангине, бронхите, плеврите, пневмонии, простуде, зубной боли наше подсознание начинает информировать нас за два примерно дня до симптоматики.

Большой вклад в изучение, классификацию предупреждающих снов сделали американские исследователи и психотерапевты. Благодаря им, сегодня мы знаем, что…

Половодье в сновидениях, фонтаны, водопады, прочее обилие воды говорит о том, что в крови повысился уровень сахара. А если «водные» сны повторяются, – есть смысл обратиться к специалисту, чтобы проверить, не начался ли диабет.

В то же время сюжеты, в которых человек тонет, пытается выбраться из омута, могут означать проблемы с носоглоткой (скажем, аденоиды) либо обостряющийся гайморит.

Падения в лужу, мокрая одежда нередко предвещают сбои в работе щитовидной железы.

А плавание в грязном водоеме тянет за собой неврастению и депрессию.

Есть ли хорошие сны с водой, спросите вы. Есть – сон, в котором вы, к примеру, парите над безмятежной гладью моря, чистой рекой или озером. Такой сюжет свидетельствует, что в данное время вы в отличной физической форме.

Ходить по грязи, болоту, глубокому снегу – все это, возможно, указывает на заболевания костей и позвоночника.

О болезнях стоп, коленей могут предупреждать и сны, в которых вы спускаетесь по лестнице, прыгаете со ступеней, спешите вниз.

А вот подъемы вверх, восхождения по лестнице, трапу указывают на плохие сосуды и слабость сердца.

Подъем по ступеням, который заканчивается тупиком, помещением с низким потолком, предупреждает о повышенном давлении.

У лестниц, однако, может быть и другое, исключительно психологическое толкование. Они символизируют некие жизненные трудности, препятствия. Подниметесь по лестнице уверенно – так и разрешите ситуацию. Плохо, если в процессе подъема лестница вдруг изгибается, ломается, становится опасной, непроходимой… Это говорит о неумении преодолевать затруднения, о недостаточном количестве энергии, физической силы.

Падения во сне – сигнал о разладе сердечного ритма. А если сон неоднократно повторяется, то признак аритмии.

Рыбы во сне женщин, как правило, олицетворяют мочеполовую систему, мужчинам же, бывает, рыбы снятся к заболеванию почек.

Любые животные с рогами, от лося до безобидной козы – предвестники воспаления горла, легких или бронхов. Плохой знак для легких и сны, в которых на грудь наваливается, падает тяжесть или тело сжимает узкий тоннель.

Атакующие змеи означают проблемы с суставами. А колючки, кактусы, репейники свидетельствуют о недугах желудка или кишечника.

Тесные, грязные, рваные головные уборы говорят о склеротических изменениях или спазмах сосудов мозга.

Одни из самых настораживающих – «мясные» сны. Куски сырого мяса могут сигнализировать о поражении внутренних органов. О заболеваниях кишечника, печени предупреждают также сновидения, в которых вас преследует неприятный запах, присутствуют картины с испорченной, дурно пахнущей пищей.

Резаные, колотые раны во сне часто видят люди, у которых развивается аппендицит. А о грядущей экземе, псориазе, дерматите поведают сновидения, в которых по телу ползают насекомые, копошатся паразиты.

Драки, погони и гонки могут быть свидетельством перевозбуждения, перенапряжения центральной нервной системы. А войны и пожары зачастую предшествуют высокой температуре.

Сны – отражение реальности. Причем не такое уж искаженное: зеленый луг, солнечный свет, букет свежих цветов во сне столь же приятны, как наяву. Такие картины –доказательства того, что тело выздоравливает.