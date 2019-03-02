За два дня оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» Шымкентскими полицейскими раскрыто 93 преступлений из 115 зарегистрированных.

В Шымкенте с 28 февраля проводится ОПМ «Правопорядок».

В ходе ОПМ по горячим следам раскрыто 93 преступлений, то есть 81%, в их числе 8 ранее совершенных, задержаны четыре уголовных преступника, выявлено 5 фактов хранения наркотических средств, 2 факта незаконного хранения оружия и боеприпасов.

Пресечено свыше 1950 административных правонарушений, в том числе 58 фактов мелкого хулиганства, 93 — распития спиртных напитков или появления в общественных местах в состоянии опьянения, 8 — управления автотранспортом в состоянии опьянения, 2 – выезда на встречную полосу, 123 — нарушения правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами, 48 — нарушения установленных правил пребывания в Республике Казахстан.

Сотрудниками Департамента полиции и Департамента по чрезвычайным ситуациям проведены обходы 1307 дворов, в результате которых в 44 домах выявлено нарушение правил пожарной безопасности. Проверено 92 арендных квартир, выявлен 1 факт сдачи в аренду жилья без регистрации в налоговых органах.

В приемник-распределитель водворено 79 человек, а в центр временной адаптации и детоксикации доставлено 106 граждан.