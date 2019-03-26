За праздничные и выходные мартовские дни шымкентские огнеборцы выезжали на 17 пожаров.

Все пожары были незначительные. 22 марта 2019 года в 11.26 поступило сообщение на пульт управления оперативных дежурных, в котором сообщалось, что в городе Шымкент, ул. Кунаева б/н, напротив фитнес клуба «Royal» горел бампер легкового автомобиля «Опель вектра». До приезда АЦ пожар был потушен.

23 марта 2019 года в 14.22 минут поступило сообщение на пульт управления оперативных дежурных, в котором сообщалось, что в городе Шымкент, возле дома в микрорайоне Сайрам, в металлическом гараже общей площадью 12,5 кв. м. горели старые вещи на площади 11 кв. м. и кровля гаража площадью 1,5 кв. м. Пожар был локализован в 14.44 минут и полностью потушен в 14.51 минут. На месте происшествия работали 13 человек личного состава и 3 единицы техники. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

24 марта 2019 года в 13.45 поступило сообщение на пульт управления оперативных дежурных, в котором сообщалось, что в городе Шымкент, по улице Т.Рыскулова горела моторная часть автомашины «Daewoo Lacetti». До приезда АЦ пожар был потушен.

В тот же день в 16.48 минут на пульт управления оперативных дежурных поступило сообщение по сотовому телефону. В нем сообщалось о том,что в городе Шымкент во дворе дома по улице Айтжанова, под крышей сарая загорелись 3 тюка спрессованного сена. До приезда пожарных огонь был потушен.

Уважаемые жители города Шымкент! Департамент по ЧС города Шымкент обращается с убедительной просьбой соблюдать все требования пожарной безопасности: не перегружать электропроводку, не использовать неисправные электроприборы, быть внимательнее при использовании автомобилей, не курить в помещении.