Систему раннего обнаружения пожаров расширяют по всей территории Казахстана

В Казахстане усиливают меры по защите лесов от пожаров с применением дронов, авиации и цифровых технологий. В 2026 году значительно расширена зона раннего обнаружения возгораний и увеличены ресурсы авиационной охраны.

По словам и.о. председателя комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Максата Елемесова, площадь охвата системой раннего обнаружения пожаров выросла с 1,5 млн до 2,5 млн гектаров. В настоящее время завершается внедрение системы на территориях национальных парков «Сайрам-Угам», «Баянауыл», «Каркаралы», «Буйратау», «Иле-Алатау» и «Кольсай көлдері». До 1 сентября текущего года планируется масштабировать её на Восточно-Казахстанскую область.

«В текущем году увеличена площадь, охваченная авиационной охраной лесов, с 8,8 млн до 9,6 млн гектаров. Дополнительно открыты три точки базирования в Западно-Казахстанской и Туркестанской областях, а также в районе зелёного пояса столицы. На сегодняшний день на авиационных точках уже выставлены 18 вертолётов и 3 самолёта. Всего в пожароопасный период будет задействовано 26 воздушных судов, из которых 13 вертолётов оснащаются водосливными устройствами ёмкостью не менее 600 литров», — сообщил Максат Елемесов на пресс-конференции в СЦК.

Также активно используются беспилотные летательные аппараты. На сегодняшний день в распоряжении лесовладельцев находится 626 дронов.

«В сравнении с прошлыми годами количество патрулирований с применением БПЛА увеличилось, они находятся в рабочем режиме и готовы к дальнейшему использованию», — добавил спикер.