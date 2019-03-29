Запрет на рыбалку в Казахстане в 2019 году. В период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных введен запрет на рыболовство в следующих местах и сроки:

По Арало-Сырдариинскому бассейну

на реке Сырдария от линии Восточный сброс (устье реки Куркелес) до государственной границы с Республикой Узбекистан и на участках основных нерестилищ (Восточный сброс, устье рек Куркелес, Утурлы, залив Корейский) водохранилище Шардара – с 1 апреля по 30 июня;

на акватории водохранилища Шардара – с 10 апреля по 20 мая;

на водоемах в пределах Туркестанской области и на реке Сырдария от водохранилища Шардара до административной границы с Кызылординской областью – с 15 апреля по 31 мая;

на реке Сырдария от устья до административной границы с Южно-Казахстанской областью – с 1 апреля по 30 мая;

на акватории Малого Аральского моря – с 1 мая по 10 июня;

на водоемах в пределах Кызылординской области – с 20 апреля по 10 июня.

В период размножения артемии введен запрет на сбор и заготовку цист артемии на Большом Аральском море, включая залив Тущебас, Чернышева в пределах территории Республики Казахстан до государственной границы с Республикой Узбекистан – с 1 апреля по 31 июля.

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В целях создания зон покоя ввести круглогодичный запрет на рыболовство в следующих местах:

на реках Арысь и Келес;

на участке от места впадения реки Сырдария в Малое Аральское море до Кокаральской разделительной плотины в южном направлении, до полуострова Кокарал в западном направлении, на 5 километров (далее – км) в северном и северо-восточном направлениях, на 5 км вверх по течению реки Сырдария.

Примечание: в целях предотвращения гибели рыбы рыболовство допускается в нижнем бьефе Кокаральской плотины, в протоке соединяющей Малое Аральское море с Большим Аральским морем, а также в период сброса воды в Большое Аральское море в предплотинной двух километровой зоне.

Введен запрет на применение ставных сетей на водохранилище Шардара.

Напоминаем, с Правилами пользования биоресурсами водоемов Республики Казахстан можно ознакомиться в государственных органах рыбоохраны, обществах охотников и рыболовов и других организациях, занимающихся вопросами любительского и спортивного лова рыбы, водных животных и сбора водных растений.

В случае непреднамеренного вылова рыбы, водных животных, на вид и размер которых не было соответствующего разрешения необходимо выпускать их обратно в водоем.