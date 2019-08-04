Спортивная рыбалка входит в ТОП-5 популярных видов спорта наряду с командными видами – футбол, волейбол, хоккей и баскетбол. Рыбная ловля привлекает широкий контингент поклонников, среди которых люди разного пола, возраста, достатка и социального положения.

С каждым годом возрастает популярность соревнований и чемпионатов по спортивной ловле. Соревнования разделяются на любительские, региональные, государственные и международные. Состязания – это реальная возможность закрепить знания, продемонстрировать умения, получить новый опыт, пообщаться с соратниками по увлечению.

Рыболовные турниры пропагандируют активный отдых, привлекают множество заинтересованных зрителей, доставляют удовольствие участникам и болельщикам. На очередном из любительских соревнований проходившая в минувшие выходные на шардаринском водохранилище побывал наш корреспондент Шакир Умаров.

Крупный улов возможен только при правильной подкормке, делятся своими секретами участники чемпионата. Точного ответа на вопрос: зачем нужна рыбалка, у любителей активного отдыха нет. Для многих — это хобби. Махнуть на водоем, прихватив с собой удочку. А еще — это возможность побыть с семьей и друзьями.

Свежий воздух, спортивный азарт и хороший клёв — все, что нужно для дела. Побороться за самый большой улов на Шардаринском водохранилище собрались рыбаки-любители. В соревнованиях участвуют 36 команд. Пойманная мелкая рыбёшка выпускается обратно. Победитель должен поймать не абы какую рыбу, а из семейства карповых. И весить она должна больше килограмма.

Сергей Ефремов, организатор любительского чемпионата по рыбной ловле: «География участников расширяется, участвуют с города Тараза, с Жетысая, с Сарыагаша, с Шымкента и с соседней республики Узбекистан. Есть команда даже с Германии, прибывший гость участвует. 37 команд. В каждой команде два-три человека, то есть около ста человек изъявило желание участвовать здесь, с нами, и попытать свое счастье.

По правилам, команда из двух-трех человек. Четыре удилища, по одному крючку. Используются насадки, приманки только для карповой ловли. Ни червяка, ни креветки нельзя использовать. Переходим к спортивному виду ловли.

О номинациях — по количеству пойманной рыбы. Первое, второе, третье место… также есть номинация — биг фиш».

81-летний Рачик Аванесович в соревнованиях не участвует. Пенсионер пришел сюда, чтобы вспомнить свою молодость. На строительство Шардаринского водохранилища 23-летний Рачик Гюлумян приехал по комсомольской путевке, из Армении.

В это время здесь, как раз снимали один из эпизодов легендарного фильма «Неуловимые мстители». Четверка отважных юных партизан — Валерка, Данька, Ксанка и Яшка-цыган вступили в неравную борьбу с врагами Советской власти.

Рачик Гюлумян, старожил: «Молодой был, 23 года, после армии. Водохранилища еще на Шардаре не было, была подготовка, интернациональные работники были здесь.

Когда подготовили, в 64 году, решили открыть ГЭС. Готово было все. Агманов главным инженером работал, он взорвал и открыл дорогу Сырдарье, потом уже включили ротор, начали вырабатывать свет.

В основном, здесь была пустыня. Озера были в двух — трех местах. У них играли четыре актера, лошади были огромными. Лошадей они привезли с собой. Наши не шли, они меньше были.

Здесь был Джигарханян, я с ним поздоровался, в бильярд он играл здесь и шею поворачивал. Была девушка и три мальчика. Девушка, во время съемок упала и сломала руку, и мальчик ее роль играл.

Поезд, железная дорога, отсюда в Жетысай был и они цистерну подцепили, немножко соляркой облили, на моих глазах все это было и жгли. Поезд двигался и свистел гудок… ууу. И позвали всех козладранщиков местных, казахов-парней, на своих лошадях.

Циган был самый лучший, шустрый! Играл на гитаре, пел хорошо. Цыган вечерами ходил в город. Местные пацаны подумали, что он хорошо дерется и придрались, а когда коснулись, он сказал, что он актер и он может играть на гитаре. Ну, наши пацаны его побили, синяк поставили, а пацаны были мои ученики, я их боксу тренировал. Я всех позвал, сказал — больше не трогать. И, больше его никто не трогал. Он играл нам на гитаре».

Из года в год чемпионат по рыбной ловле в Туркестанской области набирает популярность. Появляются новые клубы любителей природы.

— Наш клуб был создан 28 апреля 2018 года. Количество учредителей — 11 человек. Нам было не легко. Благодаря нашему уставу государство нам дало статус общественного объединения.

ОИР КЗ. Для чего мы эту группу создали? Для того, чтобы привлекать людей, которые будут развиваться в нашем клубе, также в рыболовном, охотничьем и в туризме. Мы хотим дальше развивать клуб, в дальнейшем есть у нас планы получить от государства в свои угодья землю. И также её развивать.

Зарыблять, делать фауну для охотников ну и для развития туризма, чтобы люди приезжали не только из Казахстана, но и с других стран.

Кто стал победителем соревнований по рыбной ловле, кому достались ценные призы. А еще… как приготовить настоящую, армянскую уху?! Все подробности канале «Отырар», в программе «Природный экстрим».

Шакир Умаров