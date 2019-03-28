Житель Шымкента сделал предложение своей возлюбленной, поднявшись вместе с ней на воздушном шаре.

На город опускаются сумерки, а на площадке фестиваля продолжается праздник. Воздухоплаватели дарят гостям ночную феерию. Воздушные шары подсвечиваются изнутри разноцветными огнями. Впечатление такое, что кто-то развесил в небе огромную светомузыкальную установку.

Что может быть романтичней предложения руки и сердца во время полета на воздушном шаре… После года общения Рахимжан понял, что Амина и есть та самая — его вторая половинка.

Как по заказу в Шымкенте объявили о фестивале воздушных шаров. И Рахимжан… решился.

Амина Жолдасбекова, невеста: «Честно, нет, не ожидала. Очень приятно».

Рахимжан Юлдашев, жених: «Я ей говорю, ты за меня замуж хочешь? Она говорит, что «Да». Детей хочешь, жить со мной хочешь? Она говорит: Да. Давай предложение не буду делать. Она говорит, что без предложения не выйдет. Ждал момента. Вижу фестиваль начинается. Приехал, договорился, решился, надеюсь не пожалею».

Всего в этот день в небо взмыли 20 воздушных шаров. На второй по счёту фестиваль пригласили участников из Узбекистана, Кыргызстана, России, Украины, Турции, Румынии, Венгрии, Молдовы, Беларуси и, конечно же, Казахстана.

В следующем году организаторы планируют запустить в небо 50 воздушных шаров. И тогда Шымкент станет не только культурной столицей — 2020, но и центром воздухоплавания Средней Азии.