Люди любят, когда их любят: о важности проявления нежности

Вы эмоциональный человек? Я скорее нет, чем да. Хотя, кто его знает… Порой бываю такой импульсивной, что, как говорится, мама

не горюй.

Впрочем, каждый из нас живет с набором своих эмоций. Где-то и с кем-то мы холодны, сдержанны, а где-то позволяем себе расслабиться.

В календаре октябрьских дат попалась и такая: День нежности, он выпадает на 16 число. Кто не знал, нежность – это эмоция, понятно, что только положительная. Ее мы проявляем к приятным, симпатичным нам созданиям: к детям, любимым, дорогим нашему сердцу старикам, близким и, конечно же, домашним животным. Мы нежно прикасаемся к ним, обнимаем, говорим негромким голосом приятные слова, оказываем знаки внимания…

Самый строгий, самый требовательный начальник может быть мягким и нежным в обращении с малышом или с… рыбками из своего аквариума. Самая неприступная мадам, по сути, «снежная королева», может часами нежным голосом ворковать с любимым котиком, согревать его своим теплом. Не зря говорят, что нежностью можно растопить самые холодные сердца.

Всегда ли мы проявляем эту нежность? Большинство из нас – нет. Разумеется, речь идет об уместных случаях. А когда же нам прикасаться друг к другу, обниматься? Да некогда нам. Проснулся, умылся, оделся, поел и все – тебя нет в доме.

«А поцеловать на прощанье?!» – это мне мой муж перед работой говорит, он любит обниматься. «Ой, койши!» – отмахиваюсь и выбегаю из подъезда.

Ладно, мы, взрослые. Оказывается, у недообнятых, недоцелованных детей вырабатывается тактильный голод. Прикосновение к человеку, тем более к совсем юному дает ему ощущение защищенности. По сути, обнимашки – это природный антидепрессант. Они успокаивают и точно улучшают настроение. Говорят, пожилые, одинокие люди тоже испытывают тактильный голод.

Вы заметили, как вам классно в салоне красоты у парикмахера или на приеме у массажиста? Как же приятны их нежные, массирующие прикосновения к вашей голове, телу… Так расслабляет, что даже в сон клонит. И думаешь, а почему бы это и дома не повторить? На близких… Но дома опять некогда.

Возможно, вы уже слышали, что в мире зародилось международное движение Free Hugs («Обними просто так»).

Известны точное имя его родоначальника – Хуан Манн, даже дата возникновения – 30 июня 2004 года. В этот день Хуан прилетел в родной Сидней из Лондона. Он одиноко стоял в терминале аэропорта и смотрел, как других пассажиров встречали их знакомые, проявляли эмоции – радовались, обнимались. Он захотел того же – улыбок, объятий, радости встречи.

Чтобы осуществить свою блиц-мечту, Хуан Манн раздобыл кусок картона, маркером написал на обеих сторонах слова «Free Hugs» и с этой табличкой отправился на самую оживленную пешеходную улицу Сиднея. Результат – первое дружеское прикосновение он получил через 15 минут. Это была женщина, тронувшая его за плечо. Она рассказала Хуану, что сегодня умерла ее собака и сегодня же годовщина гибели ее единственной дочери в автокатастрофе. Ей теперь безумно одиноко. Хуан Манн опустился на одно колено, они обнялись, и женщина улыбнулась.

Вот так возникло это международное движение. В TikTokе изредка попадаются трогательные видеоролики про последователей Free Hugs.

Слушайте, а ведь у нас, в Азии, это движение зародилось еще раньше. Точно! Вспомните, как обнимаются при встрече апашки в махалле или ауле и произносят приветствия типа: «Ахалай-махалай!». Какие крепкие объятия у парней при встрече. Как нежно хлопают по спине друг друга обнимающиеся аташки.

Есть коротенькая притча про нежность: «В зале ожидания аэропорта долго плакала молодая женщина. Все видели, но никто не знал, что делать. Один парень набрался смелости, подошел к ней, обнял, сказал ей что-то утешительное и спросил:

– Есть ли что-нибудь, что я мог бы сделать, чтобы помочь вам перестать плакать?

– Боюсь, что нет, – ответила женщина, – это аллергия. Но, пожалуйста, продолжайте ваши попытки».

Сегодня в мире столько ненависти, агрессии, вражды, подлости и горя. Давайте не будем множить это зло! Попробуем жить в нежности и проявлять милосердие. Ведь больше всего люди любят, когда их любят…

Фарида ШАРАФУТДИНОВА