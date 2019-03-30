Как рассказала очевидец этого происшествия, все произошло в аэропорту Киева 22 марта. На своей странице в Facebook жительница Алматы Мехирбан Бакиева поведала эту историю со счастливым концом.

По словам женщины, все случилось 22 марта. «В Киевском аэропорту произошло несчастье прямо у нас на глазах. Маленькая девочка поперхнулась, захрипела и упала на пол. Набежала толпа: суета, кто-то начал звонить, кто-то кинулся звать служащих аэропорта, девочке становилось все хуже и хуже — она не могла дышать, сообщает

Я заплакала от бессилия и страха, когда лицо ее начало синеть и стало ясно, что еще немного и случится непоправимое… Врачей все не было. Вдруг к девочке ринулся молодой парень, он склонился над ней, что-то делал, ничего не было видно и понятно. Толпа замерла и стало очень-очень тихо. Вдруг девочка со свистом вдохнула воздух, задышала, начала кашлять… Толпа выдохнула с облегчением, кто-то зааплодировал, кто-то зарыдал в голос.

Я тоже плакала… Это было очень страшно и радостно одновременно. Подошла, обняла этого парня, который тоже плакал, у него тряслись руки и было видно, что он пережил невероятный шок.

«Спасибо, спасибо, — все повторяла я. — Кто ты? Откуда?» «Я Кудиенко Алексей из Шымкента», — просто сказал он. Я хочу, чтобы все узнали, какие люди живут на нашей земле. Для меня он герой! Он спас жизнь, не осознавая, действуя по велению сердца, самоотверженно и отважно.

Через какое-то время подошли медики. Жизнь девочки была вне опасности.

Спасибо тебе, хороший человек!!!! Обнимаю тебя крепко! Шымкентцы, в вашем городе живет настоящий Герой. Если вы с ним знакомы, обязательно пожмите ему руку…» — написала пользовательница.