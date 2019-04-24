24 многоэтажных дома будет возведено в Шымкенте по программе «7-20-25» в 2019 году.

АО «Социально-предпринимательская корпорация «Shymkent» приступила к участию в реализации жилищной программы «7-20-25» в Шымкенте. В этом году планируется возвести почти 64,000 квадратных метров жилья.

Для участия в программе СПК «Shymkent» получила кредит в размере 10 миллиардов тенге от АО «Ипотечная организация «Баспана». Так, первый дом будет готов уже осенью, а стоимость квадратного метра составит – от 200 до 220 тысяч тенге, сообщила пресс-служба АО «СПК «Shymkent».

Сейчас ведется строительство:

— 8 многоэтажных домов в микрорайоне Туран, общей площадью 30,406 квадратных метров. Количество квартир составляет 476. Срок сдачи в эксплуатацию – ноябрь 2019 г. Застройщиком является компания «БекСтройСервис».

— 10 пятиэтажных домов в микрорайоне Асар-2, общей площадью 17,977 квадратных метров. Количество квартир – 300. Срок сдачи в эксплуатацию – октябрь 2019 г. Застройщик – «Корпорация Ак Орда».

— 6 пятиэтажных домов в Каратауском районе, общей площадью 14,875 квадратных метров. Количество квартир – 240. Застройщик – компания «АрхПроект – 1».

.А в мае 2019 года в Шымкенте к открытию планируется «Единый центр продаж», через который любой желающий сможет оставить заявку по приобретению квартиры по программе «7-20-25».