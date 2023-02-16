Как распределили квартиры после скандала с госпрограммой и чиновниками

Чем завершился скандал с выдачей жилья по государственным программам в Шымкенте?

Он разразился в прошлом году. В опубликованных списках на квартиры по программе «7-20-25» оказались чиновники и их родственники. Те кто не смог подать заявку, тогда потребовали аннулировать конкурс, либо вычеркнуть имена чиновников из списка и разыграть места повторно. В акимате провели проверку и признали конкурс недействительным. Что сейчас с квартирами, которые должны были получить люди?

Квартиры могли достаться чиновникам и их родственникам. После разбирательств, в них по праву, заселились очередники — из числа многодетных, сироты и люди с ограниченными возможностями.

«По конкурсу было запланировано выдать 900 квартир. Эти квартиры были переданы по программе «5-20-25» и «Бакытты Отбасы». Конкурс прошел, в квартиры уже въехали очередники», — говорит Копжан Тулебаев начальник отдела приватизации и кредитного жилья управления жилья г. Шымкента.

Скандал вокруг госпрограммы разразился, когда выяснилось, что счастливыми обладателями квадратных метров стали многие чиновники их родственники. Всего было подано 12 тысяч заявок, их приём, по заявлению ответственных, был полностью автоматизирован. IT система не могла знать кто стоит в очереди — высокопоставленный чиновник или многодетная мать. Главное условие – отсутствие жилья и платежеспособность. После проверки оказалось, что конкурс прошел с нарушениями и его результаты аннулировали.

«Нам поступило письмо из министерства индустрии и инфраструктурного развития, согласно письмам конкурс признали необоснованным. Акиматом была проведена служебная проверка», — говорит Копжан Тулебаев начальник отдела приватизации и кредитного жилья управления жилья г. Шымкента.

Шекер Акылбаева одна из тех кто получил квартиру по госпрограмме. Женщина приняла участие в повторном конкурсе и оказалась в числе счастливчиков. Ей удалось приобрести трехкомнатную квартиру в микрорайоне «Нурсат» по программе «Бакытты Отбасы». В очереди на социальное жилье многодетная мама стояла с 2016 года.

«Я очень рада, что мы получили квартиру, мы с семьей въехали сюда в декабре прошлого года. Квартира просторная, всё нравится. Ипотеку нам одобрили на 16 лет», — говорит Шекер Акылбаева жительница г.Шымкента.

В очереди на социальное жилье в Шымкенте стоит 50 тысяч человек. Чтобы обеспечить всех квадратными метрами, темпы роста строительства социального жилья увеличили.