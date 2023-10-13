Казахстанцы за минуты разобрали новый транш средств по программе 7-20-25

Казахстанцы вновь приняли участие в негласном конкурсе «успеть за несколько минут». Прием заявок по программе 7-20-25 в одном из банков второго уровня завершился за считанные минуты. Как рассказали в банке, подать заявление изъявили больше 12 тысяч пользователей и лимит быстро исчерпался. В Казахстанской фонде устойчивости говорят, такой спрос легко объясняется тем, что в этом году финансирование урезали.

«Спрос если сравнивать с прошлым годом, то у нас за год выдавалось в размере 450 миллиардов тенге, если у нас в этом году лимитировано в размере 100 миллиардов, то у нас получается 1 к 5 примерно спрос, на один кредит претендует не менее пяти человек, поэтому большой ажиотажный спрос», — говорит Айбар Олжаев, главный менеджер службы внешних коммуникаций АО «Казахстанский фонд устойчивости».

Экономисты говорят, это показатель того, что в нашей стране остро стоит жилищный вопрос. Из-за огромных процентов казахстанцы не могут позволить купить квадратные метры через программы банков второго уровня. Поэтому вынуждены ждать льготное кредитование.

«Государство не должно полностью заменять коммерческих банках ипотеки, но при существующей рыночной ставке ипотечных займов население фактически не сможет приобрести», — говорит Арман Байганов, экономист.

Остается еще один вариант — копить деньги на депозите. Правда, как говорят экономисты, казахстанцы откладывать деньги не привыкли, поэтому ждут льготную ипотеку. Программа 7-20-25 рассчитана до 2029 года, ежегодно по ней выделяется до 100 миллиардов тенге. В этом году кредиты уже получили порядка 4,5 тысяч человек на сумму 75 миллиардов тенге. Остаток планируют освоить до конца этого года.