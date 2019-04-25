К сведению депутатов маслихата города Шымкент и населения города

В соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» довожу до Вашего сведения, что внеочередная сорок восьмая сессия маслихата города Шымкент шестого созыва состоится 25 апреля 2019 года в 11.00 часов в большом зале акимата города Шымкент по адресу город Шымкент, проспект Nursultan Nazarbaev, 10.

На рассмотрение сессии вносятся следующий вопрос:

О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Шымкент от 22 июня 2018 года № 31/252-6с «О схеме управления города Шымкент»;

и другие.

По мере поступления на рассмотрение сессии могут вноситься и иные вопросы.

И.о. секретаря маслихата города Шымкент Х.Сарсенов