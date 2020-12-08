В настоящее время в казахстанских вузах обучение проходит в дистанционном и смешанном форматах.

Экзамены по итогам осеннего семестра будут проведены согласно академическому календарю в декабре 2020 года и январе 2021 года.

В период зимней сессии планируется провести более 150 тыс. экзаменов. В связи с переходом на дистанционное обучение экзамены в основном будут проводиться дистанционно. По таким направлениям, как «Педагогические науки», «Гуманитарные и социальные науки», «Информационно-коммуникационные технологии», «Журналистика», «Бизнес, управление и право» и др., экзамены пройдут в виде тестирования, написания эссе, защиты проектов.

По специальностям инженерных, обрабатывающих отраслей, сельского хозяйства, здравоохранения и др. с учетом специфики учебных дисциплин сессия будет организована очно.