Шымкент — город молодых. Объем бюджета города республиканского значения составляет 480 млрд тенге. По основным показателям Шымкент на первом месте в республике.

Сегодня прошла очередная 6 сессия городского маслихата седьмого созыва. Депутаты обсудили исполнения бюджета за 2020 год и уточнили главный документ на 2021-2023 годы.

Казна Шымкента пополнилась на 20 миллиардов. Депутаты пересмотрели городской бюджет. Бюджетные деньги направят на решение важных вопросов, в частности на строительство многоэтажных домов в мкр Туран и Административно-деловом центре. 3,7 млрд пойдут на строительство спортивных площадок.

Мурат Айтенов, аким г. Шымкента:»411 млн тенге выделено на занятие спортом свыше 4 тысяч детей. Шымкент — город молодых. По статистике, средний возраст горожан 28 лет. Поэтому мы должны большое внимание уделять воспитанию подрастающего поколения. Не только в плане учебы, но и культурного и всестороннего развития».

По предложению депутатов, 7 млрд 693 млн тенге выделены для решения социальных и других вопросов. На газификацию жилых массивов Актас, Акжар, Аргымак, на водоснабжение микрорайона Нуртас, на проведение канализационной системы в микрорайонах Самал — 1 и 2, а также на благоустройство берегов реки Бадам.

Альбина Елшиева, депутат маслихата г. Шымкента:»502 млн направлены на формирование запасов продуктов питания, 394 млн — на открытие нейрохирургического центра в детской больнице, почти 360 млн тенге выделено на АСП, 200 млн — на сертификаты на жилье в виде социальной помощи, 1 млрд тенге — предпринимателям на гарантирование кредитов».

Отчет руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог обсуждался на заседаниях постоянных комиссий и поэтому депутаты единогласно приняли решение: засчитать.

Депутаты сегодня выбрали председателя очередной 7 сессии седьмого созыва. Им стала Торайым Султанова. Под занавес сессии аким Шымкента поздравил всех с наступающим праздником города: «В преддверии Дня города вы утвердили списки 20 почетных граждан г. Шымкента. 18 июня во Дворце «Туркестан» состоится торжественное собрание, где им будут вручены удостоверение и значки. Приглашаю вместе отпраздновать. Городу Шымкент республиканского значения исполнится 3 года».

19 июня 2019 года Шымкент получил статус города республиканского значения. Именно тогда было принято решение о том, что в этот день третий миллионник страны будет отмечать День города.

Шынар Оразова