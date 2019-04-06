6 признаков того, что вас о чем-то пытается предупредить ваш ангел-хранитель

Возникало ли у вас ощущение того, что за вами кто-то наблюдает, хотя вы точно знаете, что вокруг никого нет?

Как часто на вопросы, которые вы задаете себе мысленно, вы получаете ответ, который сами себе не дали бы? Эти вопросы, скорее всего, вам задал бы психотерапевт или психиатр, и в самом деле они порой перекликаются с симптомами шизофрении, фобий и всяких отклонений в нервно-психическом состоянии человека. Но есть небольшая разница между этим всем и посланиями ваших хранителей — высших сил, которых материально ощутить мы не можем.

Человек с отклонениями никогда не воспринимает их так, поэтому если вы ощущаете вмешательство тонкого мира в ваш, следует прислушаться к этим знакам, и те, кто заботится о вас по ту сторону, предостерегут, подскажут, поддержат.

Вот 6 признаков того, что вам подает сигналы некто по ту сторону реальности:

1. Ваши сновидения запоминаются и очень выразительны

Духовный мир часто передает сообщения через сны. Если в вашей жизни грядут перемены, вы можете получить знак во сне. Этот будет сценарий, символика, которая вами точно не останется незамеченной. Не стоит искать разъяснений в обычных сонниках, если вам приснился такой сон, от которого ликует все нутро, или наоборот, мороз продирает по коже при одном только воспоминании.

Когда вы спите, астральный мир становится доступным. Все ваши убеждения остаются в реальности, и вы становитесь более восприимчивы в других сферах. Потусторонние сущности (это ваши ушедшие в мир иной предки, символы веры, в зависимости от религии, это значимые события, которые вы будете переживать заново во сне, или люди, которые вам очень дороги в своих земных ипостасях) будут являться в образах, которые вам запомнятся. Все, что вам нужно сделать, если вы осознали, что это знак свыше, это сформулировать намерение узнать полнее.

2. Ваши 5 чувств усиливаются

Вы ощущаете через обоняние, осязание, вкус, зрение и звук свой реальный мир. Ирреальный будет подавать сигнал таким образом, что вы все равно поймете — этого запаха или звука не могло быть в данном месте, это может быть запах конкретного цветка или травы, восковой свечи или духов конкретного человека. Это может быть и звон в ушах. Вы можете замечать своим периферийным зрением фигуры и их перемещение. Не пугайтесь, а продолжайте прислушиваться, будьте открытыми и наблюдайте, задавая вопросы.

3. Начинает барахлить электроника и электрика

Знаки свыше или из параллельного мира могут выражаться и так. Мы созданы из материи, а электричество — волны, которые могут быть связующим между нашими мирами. Если ваша машина не заводится, хотя все в порядке с зажиганием, вполне вероятно, что ваш сильный ангел-хранитель просто не пускает вас именно сейчас в путь. Прислушайтесь лучше к песне, которая звучит по радио — ассоциативное восприятие поможет вам сориентироваться — или укажет на того, кто заботится о вас, или о причине таких задержек. Пугаться не нужно, и вопреки фильмам ужаса с подобным сюжетом, помните: тело может уже истлеть, но энергия, связывающая вас с каким-то человеком, который бережет вас извне — вечна.