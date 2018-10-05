Сама мысль о том, что ангел-хранитель наблюдает за нами, может принести огромное успокоение.

Некоторые верят в него как в духовное существо, в то время как другие полагают, это душа умершего близкого человека, которая помогает нам по жизни. Но даже если человек верит в ангелов или же предполагает, что они могут существовать, ему может быть очень трудно знать, когда же он находится рядом.

Как известно, существуют простые способы, чтобы узнать имя вашего ангела-хранителя. Точно так же есть немало признаков, которые указывают на его посещение.

Эти признаки подмечали многие верующие на протяжении долгих лет. Сейчас и вы сможете узнать, как определить, что ангел-хранитель посетил вас. Возможно, вы не являетесь верующим в этот момент, однако эти знаки, которые появляются изо дня в день на протяжении всей вашей жизни, помогут вам найти ответы на вопросы, которые вы так долго искали.

Ангел-хранитель приходит к вам во сне

Многие люди считают что сны – это окна в наши души. Но они могут говорить и о присутствии ангела-хранителя. Верующие люди говорят, ангел может посетить вас во сне. Так он дает вам знать, что наблюдает за вами. Он может оставлять вам какое-то сообщение или же просто заявлять о своем присутствии.

Вы видите странные цветные шары

Если вы увидели необъяснимый свет или же странный шар, то можете думать о начинающихся проблемах со зрением. Тем не менее, верующие говорят, такие шары и огни являются способом перемещения ангелов. Вы можете увидеть такой шар в повседневной жизни или же обнаружить на фотографиях, что он плывет вокруг вас. Многие утверждают, что эти уникальные огни являются верным признаком того, что вы под охраной ангела.

Вы почувствовали внезапное благоухание

Если вы не можете объяснить неожиданный запах, это может служить признаком присутствия ангела. Верующие считают, эти приятные сладкие ароматы могут быть способом, который использует ваш ангел, чтобы протянуть руку помощи и сообщить, что он с вами. Вы можете чувствовать запах вкусной еды, цветов или парфюма, который часто использовал близкий вам умерший человек.

Вы нашли белое перо

Перо является безопасным и надежным способом для вашего ангела показать вам свое присутствие. Этот знак считается наиболее распространенным среди тех, которые могут оставлять ангелы. Белое перо может оказаться на вашем пути даже в самом маловероятном месте и появиться в то время, когда вы больше всего нуждаетесь в поддержке. Так ваш ангел дает вам знать, что он рядом, и вы не одиноки.

Ребенок видит то, чего вы не можете

Дети и домашние животные могут видеть ангелов-хранителей, даже когда остальные ничего не замечают. Говорят, что ангелы приносят детям и животным состояние покоя. Вы можете увидеть, что животное смотрит на определенное место в комнате, или же ребенок улыбается кому-то, хотя он не может никого видеть в этот момент. Если вы заметили, что ребенок как будто общается с кем-то, и вы никого не видите, значит, ангел сейчас рядом с вами.

Вы видите ангела в облаках

Будучи ребенком, вы, возможно, проводили много времени, пытаясь распознать какие-то фигурки в облаках. Но некоторые люди утверждают, что форма некоторых облаков может быть признаком присутствия ангела-хранителя.

Облака могут действительно напоминать ангела или же принимать другие приятные формы, к примеру, сердца или другого символа, который является значимым лично для вас.

Вы видите числа ангелов в общественных местах

Действительно распространенный способ, с помощью которого ангел попытается привлечь ваше внимание – это цифры. Это могут быть числа, которые имеют важное значение лично для вас, к примеру, дни рождения или юбилеи или же магические повторяющиеся цифры, такие как «333» или «11:11». Эти числа появляются в повседневных ситуациях и могут быть способом вашего хранителя обратить на себя внимание.

Вы чувствуете непонятное изменение температуры

Подобно необъяснимым запахам, изменение температуры может свидетельствовать о присутствии ангела. Люди чувствуют эти изменения в различных формах. Вы можете почувствовать странный холод или же внезапное тепло. Таким образом ваш ангел дарит вам успокоительные объятия.

Вы слышите приглушенные голоса

Вы не можете в буквальном смысле говорить с ангелом-хранителем. Однако это не значит, что он не пытается общаться с вами. Те, кто верят в ангелов, утверждают, что они слышат приглушенные голоса в спокойной обстановке. Этот далекий приглушенный звук может означать, что ваш ангел пытается поговорить с вами. Или же это просто способ заверить вас, что он близко.

Вы чувствуете, что не одиноки

Каждый человек время от времени испытывает ощущение, что он не одинок. Это может быть просто шестое чувство или же шевеление волос на затылке. Многие верующие действительно чувствуют, когда ангел-хранитель находится с ними. Они говорят, что знают о присутствие ангелов, даже если находятся одни в пустой комнате.

Вы ощущаете покалывания в макушке головы

Многие верующие сообщают о еще одном конкретном ощущении – покалывании в задней части головы. Оно может принимать форму внезапного тепла. Многие люди говорят о том, что между вашей макушкой и ангелом-хранителем существует мощная связь. Это покалывание может говорить о том, что ваш ангел хочет с вами пообщаться.