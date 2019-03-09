Верите ли вы в то, что за всеми вашими действиями наблюдает ангел-хранитель? Во многих религиях мира считается, что он направляет человека, и пытается уберечь от ошибок. Но далеко не все прислушиваются к словам хранителя.

Многие люди считают, что высших сил вообще не существует. Но большинство признают присутствие в их жизни того, чего они не могут объяснить. Мы предлагаем вам определить имя своего ангела-хранителя, чтобы знать, как к нему обращаться. Так вы сможете установить с ним крепкую связь и, возможно, перестанете совершать ошибки. Выберите крылья, чтобы узнать, кто оберегает вас от бед.

Первые крылья

Вы находитесь под защитой Рафаила. Этот ангел прославился своими целительскими способностями. Он умеет лечить даже самые тяжелые болезни. Причем речь идет не только о физических, но и духовных проблемах. Если вы чувствуете усталость и тоску, то обратитесь напрямую к своему защитнику. Не стесняйтесь просить о помощи, чтобы справиться с неприятностями. Говорите с ним о том, что вас волнует. Благодаря его помощи вы можете наладить контакт с близкими. Этот ангел любит зеленые или желтые оттенки.

Вторые крылья

Вам благоволит Михаил. Этот хранитель получил известность благодаря борьбе с несправедливостью. Это покровитель тех, кто столкнулся с бедами, угнетением. Потому не бойтесь обращаться к нему за поддержкой, если вас обижают. Ангел накажет обидчика и поможет вам избавиться от трудностей. Если вы будете верить в его поддержку, вскоре ваша жизнь изменится к лучшему. Чтобы привлечь на свою силу защитника, воспользуйтесь запахом ладана либо мирры. Помните, что он предпочитает красные и золотистые оттенки.

Третьи крылья

Вашим ангелом-хранителем является Габриель. Он благоволит всем представителям человечества. Если речь идет о женщине, то ей защитник создает идеальные условия для семейной жизни. Это настоящий покровитель семейных людей, но кроме этого он помогает реализовать творческие способности. Чтобы полностью раскрыть свой потенциал и привлечь внимание ангела, вам нужно использовать жасмин. Также он предпочитает синие либо оранжевые оттенки.

Четвертые крылья

Вашим покровителем является Уриэль. Этот ангел-хранитель объединяет мир живых и мир мертвых. Потому он поможет развить интуицию, реализовать себя в той сфере, которая вам близка. Обратитесь к защитнику, если хотите получить послание от умерших родственников. Чтобы наладить контакт с ним, воспользуйтесь ароматом сандалового дерева, ромашкой. Он предпочитает зеленые или коричневые цвета.