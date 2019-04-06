2,5 тысяч обращений поступили 5 апреля за полдня в мобильные «приемные на дорогах»

Вчера, 5 апреля, работали мобильные «Приемные на дороге» по вопросам дорожной безопасности и миграции во всех городах, областных и районных центрах страны, организованные по поручению Министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева.

Только в первой половине дня более 2.5 тысяч граждан обратились за консультацией в «Приемную на дороге».