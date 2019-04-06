2,5 тысяч обращений поступили 5 апреля за полдня в мобильные «приемные на дорогах»
Вчера, 5 апреля, работали мобильные «Приемные на дороге» по вопросам дорожной безопасности и миграции во всех городах, областных и районных центрах страны, организованные по поручению Министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева.
Только в первой половине дня более 2.5 тысяч граждан обратились за консультацией в «Приемную на дороге».
Наибольшее количество вопросов касались уплаты штрафов за нарушения ПДД (682), соблюдения миграционного законодательства (384), организации дорожного движения (243), регистрации автотранспорта (239), выдачи и обмена водительских удостоверений (220). Также граждане интересовались порядком оформления переоборудования автотранспорта, вопросами выдачи разрешительных документов на оружие.
Кроме того, поступали вопросы и по линии других служб органов внутренних дел.
На все вопросы даны ответы и разъяснения.
Работа мобильных приемных продолжится сегодня, 6 апреля, с 9 до 19 часов. Дополнительно организована телефонная «горячая линия».
Как ранее сообщалось, по поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева МВД активизирована работа по сокращению издержек для предпринимателей и населения при государственном администрировании, обеспечению автоматизации и цифровизации процессов получения государственных услуг.
Узнать места проведения указанных мероприятий можно на официальном портале МВД, а также посмотреть в комментариях к данной публикации.
Напомним, что в Шымкенте мобильные приемные работают возле Арбата, ТРЦ «Мега» и «Север».
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