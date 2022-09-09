Республиканская акция «Приемная на дороге» стартовала в Шымкенте

В эти дни жители южного мегаполиса смогут напрямую обратиться к полицейским без предварительной записи.

В Шымкенте 9 и 10 сентября пройдет акция «Приемная на дороге». Руководители подразделений в эти дни будут принимать граждан не в помещениях, а на свежем воздухе. Цель мероприятия — повышение правовой грамотности граждан, своевременное решение их вопросов.

Впервые данная акция была запущена в апреле 2019 года по всей стране и стала регулярной. Опыт показал, что такой формат взаимодействия очень удобен. Ведь у граждан появилась возможность разрешать свои проблемы и получать ответы на вопросы на местах.

Когда и где? 9 и 10 сентября Аль-Фарабийский район, аллея «Арбат» и Абайский район, микрорайон Жанаталап.

Вместе с тем, граждане могут получить ответы на интересующие вопросы, позвонив по номеру 8-777-424-07-32.