"В социальных сетях прочитал, что с городского Арбата полицейские выгнали уличных музыкантов. ⠀ Я не знаю, кто проявил излишнюю ретивость. Распорядился, чтобы музыкантам больше не мешали. Ведь это замечательная традиция многих стран, и они своими выступлениями только повышают культуру горожан. ⠀ Поэтому, уважаемые музыканты, можете смело приходить на Арбат и дарить людям свое искусство", — написал аким Шымкента Габидулла Абдрахимов в Instagram. ⠀ #shymkentonline #shymkent