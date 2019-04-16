В социальных сетях прочитал, что с городского Арбата полицейские выгнали уличных музыкантов, написал аким Шымкента в Инстаграм.

Я не знаю, кто проявил излишнюю ретивость.

Распорядился, чтобы музыкантам больше не мешали. Ведь это замечательная традиция многих стран, и они своими выступлениями только повышают культуру горожан.

Поэтому, уважаемые музыканты, можете смело приходить на Арбат и дарить людям свое искусство.