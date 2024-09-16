Интервью акима Шымкента Габита Сыздыкбекова

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Редактор Тина Кудайберген
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Фото: Акимат Шымкента
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О реализованных за год проектах и перспективных направлениях рассказал аким Шымкента изданию kapital.kz.

Далее приводится полный текст самого интервью:

5 сентября 2023 года Габит Сыздыкбеков был назначен акимом Шымкента. За его кандидатуру проголосовали 19 из 29 депутатов местного маслихата. Какие проекты реализуются, о чем говорят жители города и какие объекты вернули в государственную собственность? Обо всем этом побеседовали с акимом Габитом Сыздыкбековым.

Габит Абдимажитович, как вы сами оцениваете прошедший год с момента вашего назначения акимом?

— Этот год был настоящим испытанием, но и важным этапом в моей жизни. Мы начали с большого количества задач и проблем, но с поддержкой команды и жителей города нам удалось достичь значительных результатов. Самое важное для меня — это видеть, как меняется наш город и как люди начинают чувствовать эти перемены.

Если говорить о предложениях со стороны горожан, то часто можно слышать об открытии новых производств. Что делается в этом направлении?

— Производства — это по умолчанию новые рабочие места, а следовательно, решение вопроса безработицы и повышение уровня жизни горожан. Если позволите, перейду на язык цифр, ведь в вопросе вложений в развитие города важна точность.

В 2023 году объем инвестиций в экономику города достиг 661,7 млрд тенге, увеличившись на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. За 7 месяцев объем инвестиций увеличился на 324,7 млрд тенге, что составило рост на 14 %.

В качестве примера приведу строительство самого большого тепличного комплекса турецкой компании «Alarko Holding». Стоимость инвестиционного проекта — 650 млн долларов, а его общая площадь — 650 га. После ввода в эксплуатацию первого этапа проекта будет создано порядка 1750 рабочих мест, а после полного завершения — 5 тыс. Общая производственная мощность составит 155 тыс. тонн томатов в год.

Другие значимые проекты включают инвестиции компании «Coca-Cola» в 27 млрд тенге для новых производственных мощностей и строительство отеля сети «Hilton» в Шымкент Сити с инвестициями около 35 млн долларов. Открыть отель планируется в 2027 года.

— Для развития новых производств создаете индустриальные зоны. По вашему мнению, сколько индустриальных зон необходимо городу? 

— Шымкент активно привлекает инвестиции благодаря созданию благоприятных условий для бизнеса. В городе функционируют 7 индустриальных зон общей площадью 1307 га, на которых реализуются 289 промышленных проектов с участием инвесторов из Турции, Китая, Южной Кореи и Узбекистана на сумму 519 млн долларов, что позволило создать 8,5 тыс. рабочих мест.

Акимат также инициировал создание 5 новых площадок на 1660 га для развития металлургии, легкой промышленности, нефтехимии и логистики. Расширяется торгово-логистический центр на 136 га, который станет важным логистическим хабом на пересечении железнодорожных и транзитных маршрутов. Кроме того, начаты работы по созданию индустриальной зоны «Темір» на 1076 га для тяжелой металлургии и производства металлических изделий, что уже привлекло интерес китайских и узбекских инвесторов.

В феврале 2024 года было объявлено о снижении налоговой ставки. Чем было продиктовано это решение?

— Следованием принципу «слышащего государства» и поручением Президента. Владельцы малого и среднего бизнеса неоднократно просили об этом. Они объясняли, что после пандемии бизнесу тяжело встать на ноги, а расходы постоянно растут. После их обращений была создана рабочая группа, которая детально проанализировала ситуацию. Немногим ранее в Налоговый кодекс было внесено изменение в виде специального налогового режима, который позволяет местным исполнительным органам устанавливать налоговые ставки. Мы решили снизить её на 50% — с 4% до 2%.

Это в том числе, спровоцировало рост экономики Шымкента. Объем бюджета увеличился с 656,4 млрд тенге в 2023 году до 763,7 млрд тенге — это на 107,3 млрд тенге больше, или на 14%. Объем местных поступлений также вырос на 15,2%, увеличившись с 342,7 млрд тенге в 2023 г. до 404,4 млрд тенге.

Указывает ли это на повышение уровня жизни в Шымкенте? Какова средняя заработная плата в городе?

— В соответствии с поручением Президента по увеличению доходов населения, в Шымкенте начата работа по повышению заработной платы. Средняя зарплата в городе в прошлом году была 275,1 тыс. тенге, что ниже среднего уровня по регионам. Введена дополнительная надбавка в 50 000 тенге для 15 000 работников, получающих зарплату из городского бюджета. Это мера поможет увеличить доходы жителей. Также отмечено снижение числа получателей АСП, что подтверждает рост доходов горожан.

После получения Шымкентом статуса мегаполиса, некоторые объекты остались под управлением Туркестанской области, при этом их содержание осталось за акиматом Шымкента. О каких объектах идет речь?

— Поскольку многие здания, действительно, оставались в ведении Туркестанской области, акимат Шымкента вынужден был арендовать их. А это – значительная нагрузка на бюджет мегаполиса. Поэтому была достигнута договорённость с акиматом Туркестанской области о передаче ряда объектов в коммунальную собственность города. В рамках двусторонней дорожной карты переданы 7 объектов, включая административное здание на пр. Тауке хана; здание Управления образования на пр. Республики; библиотеку на площади Аль-Фараби; и филармонию им. Ш.Калдаякова. Также в коммунальную собственность города переданы школа-интернат №12 на 500 мест и железнодорожная линия в Абайском районе. Планируется передача здания «Центра общественного согласия» в 2025 г. Эти меры помогут уменьшить расходы на аренду и направить сэкономленные средства на развитие города. В будущем предусмотрен перенос областных учреждений в Туркестанскую область с поэтапной передачей городских объектов.

Давайте поговорим о возврате в госсобственность тех или иных объектов. Что за этот год удалось вернуть за этот год?

— Начнем с парков и скверов. В Шымкенте активно ведется работа по восстановлению и благоустройству общественных пространств. На сквере у магазина «Спутник», где ранее была печальная картина с обнесенным забором участком и неблагополучной санитарной обстановкой, проведены масштабные работы. Мы достигли соглашения с владельцем и преобразовали территорию в зеленую зону с деревьями, клумбами, игровыми элементами, беседками и скамейками.

Еще один значимый шаг — реконструкция некогда популярного среди жителей искусственного водоема «Озеро». Я ведь сам вырос в Шымкенте и помню его разным, и когда он был водоемом, который окружали плакучие ивы, и времена, когда оно было местом оптовой торговли овощами. Озеро долгое время стояло заброшенным. Жители прилегающих к его территории домов жаловались на неприятные запахи. Вместе с единомышленниками и специалистами мы обсудили ситуацию и пришли к мнению – водоем можно и нужно возродить. В итоге, как вы видите, сейчас там водоем с красивыми фонтанами и зоной для фотосессий.

Территория бывшей Детской железной дороги преобразована в прогулочную зону с беговыми и велосипедными дорожками и воркаут-площадкой.

Сейчас идет процесс возврата всей территории парка «Кен баба». В 90-х годах этот парк перешел в частную собственность, как сейчас нам объясняют, тогда город попросил предпринимателей взять парки, потому что не было средств на их содержание. Но некоторые предприниматели по-своему поняли эту передачу, и на территории парков появились жилые дома и коммерческие объекты. А парки лишились старейших деревьев. Что касается парка «Мир Фантазий», то сначала мы вернули в госсобственность участок площадью 1 га, примыкающий к парку, а после — и сам парк. Когда-то вся эта территория была сквером, куда любили приходить жители. Надеюсь, после реконструкции эта территория будет не менее привлекательна для любителей чистого воздуха и тенистых деревьев.

Немало новостей связано с объектами, которые некогда были отданы в частные руки едва ли не бесплатно. Как получилось вернуть их?

— Начнем со «Дворца Фосфорников». Этот объект перешел в собственность акимата после того, как суд конфисковал его.  Все время, пока решалась его судьба, Дворец стоял заброшенным и стал объектом интересов вандалов. Они потихоньку внесли свою лепту в то, что полное восстановление в последствии стало невозможным. Я понимаю, насколько дорог этот объект горожанам, в нем было много интересных кружков для детей, а его концертная площадка стала едва ли не главной сценой для выступления звезд самой разной величины. Сейчас реконструкцией Дворца занимается крупный благотворительный фонд «Саби». Я верю, что он сумеет вернуть былую славу Дворцу.

Дом культуры «Казыгурт» был возвращен в госсобственность после переговоров с собственником.

Возврат «Ледового дворца» также оказался сложным: законность его приватизации и аренды акиматом проверяются правоохранительными органами. Решение будет принято справедливо, чтобы не навредить обществу и бюджету.

Вы обещали вернуть Шымкенту статус самого зеленого города страны. Что уже сделано и какие планы существуют в этом направлении?

—В прошлом году в Шымкенте было высажено около 120 000 деревьев. Причем, в некоторых местах это были довольно высокие деревья с хорошо сформировавшейся корневой системой. Специалисты советовали высаживать деревья даже зимой, так как они уже адаптированы к условиям нашего региона. И не только в парках, скверах и аллеях, но и вдоль городских улиц. Все высаженные ранее деревья чувствуют себя хорошо, растут и, надеюсь, уже в следующем году горожане почувствуют эффект.

Благоустройство и озеленение 20 улиц протяженностью 36,4 км продолжается, с высадкой 52 345 саженцев деревьев, что улучшит внешний вид города и качество воздуха. В этом году планируется высадить 140 000 деревьев и увеличить площадь озеленения на 385 360 кв. метров. Улучшается и система орошения, что способствует расширению зеленых зон города.

Насколько я понимаю, жители активно участвуют в благоустройстве города и сами решают, куда направить средства. Можете рассказать об этом подробнее?

— Судя по всему, вы говорите о проекте «Бюджет народного участия», что позволяет жителям выдвигать и прорабатывать идеи благоустройства, которые затем выбираются через онлайн-голосование. В прошлом году было рассмотрено 228 проектов, включая детские (184 проекта) и спортивные (26) площадки, а также скверы (17). Бюджет на проект увеличен с 5,8 до 6,7 млрд тенге.

В рамках поручения главы государства по децентрализации, мы расширили полномочия районных акимов, добавили дополнительные штатные единицы всем пяти акиматам и увеличили их бюджет. Все эти меры позволят, в том числе, лучше работать с обращениями граждан и своевременно реагировать на запросы населения.

Один из ваших предшественников планировал на месте бывшего мусорного полигона обустроить парк, однако, парка там так и нет…

— Мусорный полигон между микрорайоном «Достык» и жилым массивом «Самал» доставлял жителям множество неудобств, включая отравления, требовавшие медицинского вмешательства. В ответ на недовольство общественности было решено преобразовать полигон в зеленую зону.

Процесс рекультивации свалки стал частью программы по улучшению экологии. В результате на этой территории вскоре откроется «Экопарк» площадью 45 га.

Акимат, насколько мне известно, пошел на непростой шаг – полную замену плитки на пр. Тауке-хана и Республики. Причем, в обоих направлениях. А это огромные средства…

— Опять же сделано это было после неоднократных жалоб жителей. А надо отметить, что она не просто красивая, но и дорогостоящая, мраморная. Изучив ответы, мы пришли к выводу – плитку нужно менять, а сам тротуар сделать уже, расширив при этом зону озеленения. Горожане интересовались, что будет с плиткой, снятой с пр. Тауке-хана. Часть плитки уже нашла свое место в Дендропарке, где её используют для создания уютных зон отдыха с фонтанчиками для питья, скамейками и малыми архитектурными формами.  Остальные запасы плитки распределены по складам всех пяти районных акиматов, чтобы использовать её при необходимости в будущем. Напомню, длина заасфальтированных тротуаров, составляет 3 км в одну сторону и столько же в другую. И все это делается за счет спонсоров.

Складывается ощущение, что в этом году за счет спонсоров в Шымкенте сдано беспрецедентное количество объектов. Какие это объекты?

— С начала года в Шымкенте восстановлены и обновлены 7 ключевых парков и скверов, включая Центральный парк и парк имени Абая, с озеленением, новыми скамейками, освещением и детскими площадками. Скверы «Спутник», «Озеро» и «Детская железная дорога» также обновлены благодаря предпринимателям.

Открыт сквер «BIG Tulip» на пересечении улиц Сайрам и Жибек Жолы, преобразованный из неухоженной территории с киосками и стоянками в зеленую зону с уникальными элементами города.

Аллея Матерей на улице Желтоксан, созданная в память об известной предпринимательницы Рашкул Оспаналиевой и всех матерей Шымкента украшена декоративными элементами и архитектурными формами.

Мне приятно, что предприниматели активно поддерживают идеи благоустройства города, что свидетельствует об их неравнодушии и желании развивать Шымкент.

Из СМИ и вашей личной страницы наши читатели узнали об открытии какого-то необычного парка…

— Вы, вероятно, имеете в виду парк «Шымкент сити» на площади 45 га, построенный по мировым стандартам. В парке есть амфитеатр, искусственное озеро, 19 спортивных площадок, 40 детских площадок, а также цветы и деревья.

В июне в микрорайоне Сауле открыт новый парк площадью 2,5 га. Он включает пешеходные дорожки, скамейки, урны, уборную, детские и спортивные площадки, цветники. Озеленение парка включает декоративные деревья и цветущие кустарники, при этом максимально сохранено существующее озеленение и подобраны растения, учитывающие климатические условия.

Эти объекты способствуют развитию не только внутреннего туризма. Вероятно, Шымкент привлекает и гостей из соседних стран. Какие ещё меры предпринимаются для развития туризма, учитывая как выгодное, так и сложное географическое положение города?

— В 2023 году Шымкент посетило почти полмиллиона туристов, а за три месяца 2024 года — 111 733. Город привлекает туристов своей кухней и знаменитыми объектами, такими как мечеть им. «Сейітжана қари Есжанұлы», открытая в мае, и многофункциональный «Конгресс-холл» на 2000 мест. В этом году началось строительство современного стадиона на 35 000 мест, который будет соответствовать международным стандартам.

В 2023 года в туризм было вложено 3,7 млрд тенге в 7 проектов, включая гостиницы «Double Tree by Hilton Shymkent» и «Tauke Khan Plaza», что создало 231 рабочее место и добавило 695 спальных мест. В 2024 г. начались работы по восьми новым проектам с инвестициями в 7,0 млрд тенге. Уже открыты «Qazaq hotel» и «Diamond Hotel», еще шесть проектов завершатся до конца года.

Событийный туризм также активен: в городе проходят субботние концерты под открытым небом, что привлекает как жителей, так и гостей.

Вы, как глава мегаполиса, не первый, при котором ведется строительство нового терминала аэропорта, можете назвать точную дату, когда его таки введут в эксплуатацию?

— Строительство нового терминала аэропорта Шымкента завершено на более чем 90%. Хотя сроки сдачи переносились, последний срок был намечен на июль 2024 г., и теперь я уверен, что терминал начнет принимать пассажиров уже до конца текущего года. Также обновлено здание железнодорожного вокзала, модернизированное частным инвестором.

Недавно побывал в столице одного из соседних государств. Видя их остановки, порадовался за Шымкент, поскольку сам был свидетелем того, как их чистили мыльным раствором. Закралась мысль, а не ожидают ли гостей из столицы. Потом прошерстил СМИ, и понял–это обычная практика. Как вам удалось изменить ситуацию, ведь недавно было много жалоб на мусор на центральных улицах?

— Начнем с программы «Таза Қазақстан», через которую Глава государства активно поддерживает экопросвещение. По сути своей, в ней все просто — саночистка, охрана водных ресурсов и озеленение объединяет людей в стремлении улучшить окружающую среду. И шымкентцы поддерживают этот посыл, активно участвуя в экоакциях по уборке территорий и посадке деревьев.

Кроме того, мы проанализировали ситуацию с саночисткой и решили изменить формат работы: погасили все долги перед коммунальными службами и перешли на предоплату. Теперь коммунальные службы обязаны обеспечивать чистоту на улицах города.

Озеленение и благоустройство города ведутся по плану. Санитарная уборка переведена на трехсменный режим, работает более 2000 человек и 150 единиц техники. В очистке участвуют горожане, волонтеры и общественные активисты. Подрядные организации сформировали бригады для ежедневной очистки общественных мест и обработки деревьев от вредителей.

— В этом году в Шымкенте впервые введен бесплатный проезд для пенсионеров, но возникли проблемы. Норму ввели в мае, но информацию о специальных картах для проезда пенсионеры получили только через месяц, что вызвало путаницу. Почему так произошло?

— Я с вами не согласен. Мы действительно приняли беспрецедентное решение для Шымкента, введя бесплатный проезд для 14 категорий граждан, включая ветеранов ВОВ, тружеников тыла, инвалидов первой и второй групп, лиц, сопровождающих инвалидов 1 группы, пенсионеров старше 70 лет и школьников. Параллельно мы провели разъяснительную кампанию по правилам проезда для льготников. В первые дни после введения нормы пенсионерам объясняли необходимость оформления карт, но плата за проезд с них не взималась.

Ну хорошо. А дороги? Ведь о том, какие они плохие в Шымкенте уже ходят водительские байки. Я уже не говорю о пробках…

— Как вы считаете, можно ли провести качественный ремонт дороги без ее перекрытия? В этом году на развитие улично-дорожной сети Шымкента выделено 48,5 млрд тенге. Эти средства идут на строительство новых дорог, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, установку светофоров, дорожных знаков и разметки, а также внедрение интеллектуальной системы управления дорожным движением (ITS).

Вот ключевые цифры:

Строительство 10 новых дорог общей протяженностью 29,4 км, из них в текущем году планируется завершить 6 объектов (21,8 км).

Реконструкция 6 объектов (24,9 км), из которых 2 объекта (3,7 км) будут завершены в этом году.

Капитальный ремонт 2 объектов общей протяженностью 17 км.

Средний ремонт 345 улиц (235,6 км). В этом году отремонтировано 123,3 км, планируется завершить 137 км.

Ямочный ремонт на площади 450 тыс. м², из которых уже отремонтировано 275 тыс. м².

Асфальтирование 81 улицы (30 км), из них на 36 улицах уже уложен асфальт, что позволило сэкономить 1 год и 500 млн тенге.

Обновление асфальтового покрытия на 11 центральных улицах.

Ремонт тротуаров на 80 км, из которых уже отремонтировано 35 км.

Замена 400 старых люков на современные, из которых заменены 270.

Также впервые проводится паспортизация и диагностика улиц для создания электронной базы данных улично-дорожной сети, что позволит актуализировать информацию о длине улиц, которая сейчас составляет 3042 км.

Дорожное строительство часто называют одной из самых коррумпированных сфер, особенно на стадии госзакупок. Шымкент уже имеет репутацию города с высокими откатами на госзакупках. Как вы планируете изменить эту ситуацию?

— У вас интересные данные. Я хотел бы получить конкретные примеры и доказательства. Если у вас есть информация о том, кто, когда, кому и сколько, я буду рад ознакомиться с ней, поскольку Шымкент заслуживает лучшей репутации.

С сентября 2023 г. в Шымкенте внедрены новые формы конкурсов: с рейтингово-балльной системой, рамочными соглашениями и электронными закупками. Эти меры минимизируют человеческий фактор и ускоряют процедуры, а также снижают коррупционные риски и помогают достигать целей бюджетных проектов своевременно.

Для контроля за соблюдением законодательства в сфере госзакупок Управление госзакупок города начало мониторинг через веб-портал. Выявленные нарушения, такие как несанкционированные квалификационные требования и завышение цен, передаются в компетентные органы.

Также рассматривается изменение структуры управления в соответствии с новым законодательством, которое предусматривает рассмотрение жалоб организаторами закупок.

Когда я был в Шымкенте пару лет назад, город казался темным и небезопасным по вечерам. Как обстоят дела с освещением и безопасностью сейчас?

— Спасибо за вопрос. В прошлом году освещены были только 522 из 4 195 улиц, что составляет около 100 новых улиц в год. В этом году планируется освещение на 1 386 улицах, что в десять раз больше.

Для повышения безопасности в Шымкенте установлено более 500 новых камер видеонаблюдения и приобретено 150 патрульных автомобилей. Также внедрены новые программы по профилактике правонарушений.

Недавно стало известно о возврате из доверительного управления двух городских поликлиник. Почему это не было сделано раньше?

— Во время визита в поликлиники №13 и №2 я заметил, что медицинская аппаратура была скреплена скотчем, а стены только что покрашены — видимо, готовились к моему приезду. Важно, что эти поликлиники, ранее переданные в доверительное управление, теперь возвращены государству. Я верю, что это улучшит качество медуслуг и условия работы для персонала. Что касается прошлого, я предпочитаю сосредоточиться на настоящем.

Не секрет, что без качественного образования невозможно представить развитое государство. Как акимат поддерживает эту сферу?

— Качество образования зависит от условий, в которых учатся дети. Шымкент, как один из самых быстрорастущих регионов страны, сталкивается с дефицитом ученических мест. В этом году 13 школ в городе перейдут на одну смену, хотя многие ранее работали в три смены. Несмотря на это, из-за увеличения числа учеников нагрузка на школы остается высокой, особенно в густонаселенных районах. По поручению главы государства по строительству в стране «Комфортных школ», в 13 населенных пунктах, присоединившихся к Шымкенту, строятся новые учебные заведения.

Что касается внешкольного образования, команда учащихся центра «RoboPark» заняла 8-е место на мировом соревновании «First Robotics» в Хьюстоне. Мы поддержали их участие на сумму 22 миллиона тенге.

Для высшего образования в этом году выделены дополнительные 285 грантов со стипендиями.

И буквально в двух словах – планы на будущее?

— В Шымкенте планируются следующие проекты для улучшения жизни горожан:

— Строительство комплекса для паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта.

— Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в Кайнар-булаке.

— Создание новых скверов и парков.

К 2025 г. планируется увеличить зеленую зону города до 21 544 га и высадить 6,5 млн деревьев и кустарников.

В заключение Габит Сыздыкбеков отметил, что его команда и он сам, настроены на дальнейшую работу и развитие города.

«Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы Шымкент становился лучше, и каждое маленькое достижение — это шаг к большой цели», — добавил он.

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