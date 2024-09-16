Интервью акима Шымкента Габита Сыздыкбекова

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О реализованных за год проектах и перспективных направлениях рассказал аким Шымкента изданию kapital.kz.

Далее приводится полный текст самого интервью:

5 сентября 2023 года Габит Сыздыкбеков был назначен акимом Шымкента. За его кандидатуру проголосовали 19 из 29 депутатов местного маслихата. Какие проекты реализуются, о чем говорят жители города и какие объекты вернули в государственную собственность? Обо всем этом побеседовали с акимом Габитом Сыздыкбековым.

— Габит Абдимажитович, как вы сами оцениваете прошедший год с момента вашего назначения акимом?

— Этот год был настоящим испытанием, но и важным этапом в моей жизни. Мы начали с большого количества задач и проблем, но с поддержкой команды и жителей города нам удалось достичь значительных результатов. Самое важное для меня — это видеть, как меняется наш город и как люди начинают чувствовать эти перемены.

— Если говорить о предложениях со стороны горожан, то часто можно слышать об открытии новых производств. Что делается в этом направлении?

— Производства — это по умолчанию новые рабочие места, а следовательно, решение вопроса безработицы и повышение уровня жизни горожан. Если позволите, перейду на язык цифр, ведь в вопросе вложений в развитие города важна точность.

В 2023 году объем инвестиций в экономику города достиг 661,7 млрд тенге, увеличившись на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. За 7 месяцев объем инвестиций увеличился на 324,7 млрд тенге, что составило рост на 14 %.

В качестве примера приведу строительство самого большого тепличного комплекса турецкой компании «Alarko Holding». Стоимость инвестиционного проекта — 650 млн долларов, а его общая площадь — 650 га. После ввода в эксплуатацию первого этапа проекта будет создано порядка 1750 рабочих мест, а после полного завершения — 5 тыс. Общая производственная мощность составит 155 тыс. тонн томатов в год.

Другие значимые проекты включают инвестиции компании «Coca-Cola» в 27 млрд тенге для новых производственных мощностей и строительство отеля сети «Hilton» в Шымкент Сити с инвестициями около 35 млн долларов. Открыть отель планируется в 2027 года.

— Для развития новых производств создаете индустриальные зоны. По вашему мнению, сколько индустриальных зон необходимо городу?

— Шымкент активно привлекает инвестиции благодаря созданию благоприятных условий для бизнеса. В городе функционируют 7 индустриальных зон общей площадью 1307 га, на которых реализуются 289 промышленных проектов с участием инвесторов из Турции, Китая, Южной Кореи и Узбекистана на сумму 519 млн долларов, что позволило создать 8,5 тыс. рабочих мест.

Акимат также инициировал создание 5 новых площадок на 1660 га для развития металлургии, легкой промышленности, нефтехимии и логистики. Расширяется торгово-логистический центр на 136 га, который станет важным логистическим хабом на пересечении железнодорожных и транзитных маршрутов. Кроме того, начаты работы по созданию индустриальной зоны «Темір» на 1076 га для тяжелой металлургии и производства металлических изделий, что уже привлекло интерес китайских и узбекских инвесторов.

— В феврале 2024 года было объявлено о снижении налоговой ставки. Чем было продиктовано это решение?

— Следованием принципу «слышащего государства» и поручением Президента. Владельцы малого и среднего бизнеса неоднократно просили об этом. Они объясняли, что после пандемии бизнесу тяжело встать на ноги, а расходы постоянно растут. После их обращений была создана рабочая группа, которая детально проанализировала ситуацию. Немногим ранее в Налоговый кодекс было внесено изменение в виде специального налогового режима, который позволяет местным исполнительным органам устанавливать налоговые ставки. Мы решили снизить её на 50% — с 4% до 2%.

Это в том числе, спровоцировало рост экономики Шымкента. Объем бюджета увеличился с 656,4 млрд тенге в 2023 году до 763,7 млрд тенге — это на 107,3 млрд тенге больше, или на 14%. Объем местных поступлений также вырос на 15,2%, увеличившись с 342,7 млрд тенге в 2023 г. до 404,4 млрд тенге.

— Указывает ли это на повышение уровня жизни в Шымкенте? Какова средняя заработная плата в городе?

— В соответствии с поручением Президента по увеличению доходов населения, в Шымкенте начата работа по повышению заработной платы. Средняя зарплата в городе в прошлом году была 275,1 тыс. тенге, что ниже среднего уровня по регионам. Введена дополнительная надбавка в 50 000 тенге для 15 000 работников, получающих зарплату из городского бюджета. Это мера поможет увеличить доходы жителей. Также отмечено снижение числа получателей АСП, что подтверждает рост доходов горожан.

— После получения Шымкентом статуса мегаполиса, некоторые объекты остались под управлением Туркестанской области, при этом их содержание осталось за акиматом Шымкента. О каких объектах идет речь?

— Поскольку многие здания, действительно, оставались в ведении Туркестанской области, акимат Шымкента вынужден был арендовать их. А это – значительная нагрузка на бюджет мегаполиса. Поэтому была достигнута договорённость с акиматом Туркестанской области о передаче ряда объектов в коммунальную собственность города. В рамках двусторонней дорожной карты переданы 7 объектов, включая административное здание на пр. Тауке хана; здание Управления образования на пр. Республики; библиотеку на площади Аль-Фараби; и филармонию им. Ш.Калдаякова. Также в коммунальную собственность города переданы школа-интернат №12 на 500 мест и железнодорожная линия в Абайском районе. Планируется передача здания «Центра общественного согласия» в 2025 г. Эти меры помогут уменьшить расходы на аренду и направить сэкономленные средства на развитие города. В будущем предусмотрен перенос областных учреждений в Туркестанскую область с поэтапной передачей городских объектов.

— Давайте поговорим о возврате в госсобственность тех или иных объектов. Что за этот год удалось вернуть за этот год?

— Начнем с парков и скверов. В Шымкенте активно ведется работа по восстановлению и благоустройству общественных пространств. На сквере у магазина «Спутник», где ранее была печальная картина с обнесенным забором участком и неблагополучной санитарной обстановкой, проведены масштабные работы. Мы достигли соглашения с владельцем и преобразовали территорию в зеленую зону с деревьями, клумбами, игровыми элементами, беседками и скамейками.

Еще один значимый шаг — реконструкция некогда популярного среди жителей искусственного водоема «Озеро». Я ведь сам вырос в Шымкенте и помню его разным, и когда он был водоемом, который окружали плакучие ивы, и времена, когда оно было местом оптовой торговли овощами. Озеро долгое время стояло заброшенным. Жители прилегающих к его территории домов жаловались на неприятные запахи. Вместе с единомышленниками и специалистами мы обсудили ситуацию и пришли к мнению – водоем можно и нужно возродить. В итоге, как вы видите, сейчас там водоем с красивыми фонтанами и зоной для фотосессий.

Территория бывшей Детской железной дороги преобразована в прогулочную зону с беговыми и велосипедными дорожками и воркаут-площадкой.

Сейчас идет процесс возврата всей территории парка «Кен баба». В 90-х годах этот парк перешел в частную собственность, как сейчас нам объясняют, тогда город попросил предпринимателей взять парки, потому что не было средств на их содержание. Но некоторые предприниматели по-своему поняли эту передачу, и на территории парков появились жилые дома и коммерческие объекты. А парки лишились старейших деревьев. Что касается парка «Мир Фантазий», то сначала мы вернули в госсобственность участок площадью 1 га, примыкающий к парку, а после — и сам парк. Когда-то вся эта территория была сквером, куда любили приходить жители. Надеюсь, после реконструкции эта территория будет не менее привлекательна для любителей чистого воздуха и тенистых деревьев.

— Немало новостей связано с объектами, которые некогда были отданы в частные руки едва ли не бесплатно. Как получилось вернуть их?

— Начнем со «Дворца Фосфорников». Этот объект перешел в собственность акимата после того, как суд конфисковал его. Все время, пока решалась его судьба, Дворец стоял заброшенным и стал объектом интересов вандалов. Они потихоньку внесли свою лепту в то, что полное восстановление в последствии стало невозможным. Я понимаю, насколько дорог этот объект горожанам, в нем было много интересных кружков для детей, а его концертная площадка стала едва ли не главной сценой для выступления звезд самой разной величины. Сейчас реконструкцией Дворца занимается крупный благотворительный фонд «Саби». Я верю, что он сумеет вернуть былую славу Дворцу.

Дом культуры «Казыгурт» был возвращен в госсобственность после переговоров с собственником.

Возврат «Ледового дворца» также оказался сложным: законность его приватизации и аренды акиматом проверяются правоохранительными органами. Решение будет принято справедливо, чтобы не навредить обществу и бюджету.

— Вы обещали вернуть Шымкенту статус самого зеленого города страны. Что уже сделано и какие планы существуют в этом направлении?

—В прошлом году в Шымкенте было высажено около 120 000 деревьев. Причем, в некоторых местах это были довольно высокие деревья с хорошо сформировавшейся корневой системой. Специалисты советовали высаживать деревья даже зимой, так как они уже адаптированы к условиям нашего региона. И не только в парках, скверах и аллеях, но и вдоль городских улиц. Все высаженные ранее деревья чувствуют себя хорошо, растут и, надеюсь, уже в следующем году горожане почувствуют эффект.

Благоустройство и озеленение 20 улиц протяженностью 36,4 км продолжается, с высадкой 52 345 саженцев деревьев, что улучшит внешний вид города и качество воздуха. В этом году планируется высадить 140 000 деревьев и увеличить площадь озеленения на 385 360 кв. метров. Улучшается и система орошения, что способствует расширению зеленых зон города.

— Насколько я понимаю, жители активно участвуют в благоустройстве города и сами решают, куда направить средства. Можете рассказать об этом подробнее?

— Судя по всему, вы говорите о проекте «Бюджет народного участия», что позволяет жителям выдвигать и прорабатывать идеи благоустройства, которые затем выбираются через онлайн-голосование. В прошлом году было рассмотрено 228 проектов, включая детские (184 проекта) и спортивные (26) площадки, а также скверы (17). Бюджет на проект увеличен с 5,8 до 6,7 млрд тенге.

В рамках поручения главы государства по децентрализации, мы расширили полномочия районных акимов, добавили дополнительные штатные единицы всем пяти акиматам и увеличили их бюджет. Все эти меры позволят, в том числе, лучше работать с обращениями граждан и своевременно реагировать на запросы населения.

— Один из ваших предшественников планировал на месте бывшего мусорного полигона обустроить парк, однако, парка там так и нет…

— Мусорный полигон между микрорайоном «Достык» и жилым массивом «Самал» доставлял жителям множество неудобств, включая отравления, требовавшие медицинского вмешательства. В ответ на недовольство общественности было решено преобразовать полигон в зеленую зону.

Процесс рекультивации свалки стал частью программы по улучшению экологии. В результате на этой территории вскоре откроется «Экопарк» площадью 45 га.

— Акимат, насколько мне известно, пошел на непростой шаг – полную замену плитки на пр. Тауке-хана и Республики. Причем, в обоих направлениях. А это огромные средства…

— Опять же сделано это было после неоднократных жалоб жителей. А надо отметить, что она не просто красивая, но и дорогостоящая, мраморная. Изучив ответы, мы пришли к выводу – плитку нужно менять, а сам тротуар сделать уже, расширив при этом зону озеленения. Горожане интересовались, что будет с плиткой, снятой с пр. Тауке-хана. Часть плитки уже нашла свое место в Дендропарке, где её используют для создания уютных зон отдыха с фонтанчиками для питья, скамейками и малыми архитектурными формами. Остальные запасы плитки распределены по складам всех пяти районных акиматов, чтобы использовать её при необходимости в будущем. Напомню, длина заасфальтированных тротуаров, составляет 3 км в одну сторону и столько же в другую. И все это делается за счет спонсоров.

— Складывается ощущение, что в этом году за счет спонсоров в Шымкенте сдано беспрецедентное количество объектов. Какие это объекты?

— С начала года в Шымкенте восстановлены и обновлены 7 ключевых парков и скверов, включая Центральный парк и парк имени Абая, с озеленением, новыми скамейками, освещением и детскими площадками. Скверы «Спутник», «Озеро» и «Детская железная дорога» также обновлены благодаря предпринимателям.

Открыт сквер «BIG Tulip» на пересечении улиц Сайрам и Жибек Жолы, преобразованный из неухоженной территории с киосками и стоянками в зеленую зону с уникальными элементами города.

Аллея Матерей на улице Желтоксан, созданная в память об известной предпринимательницы Рашкул Оспаналиевой и всех матерей Шымкента украшена декоративными элементами и архитектурными формами.

Мне приятно, что предприниматели активно поддерживают идеи благоустройства города, что свидетельствует об их неравнодушии и желании развивать Шымкент.

— Из СМИ и вашей личной страницы наши читатели узнали об открытии какого-то необычного парка…

— Вы, вероятно, имеете в виду парк «Шымкент сити» на площади 45 га, построенный по мировым стандартам. В парке есть амфитеатр, искусственное озеро, 19 спортивных площадок, 40 детских площадок, а также цветы и деревья.

В июне в микрорайоне Сауле открыт новый парк площадью 2,5 га. Он включает пешеходные дорожки, скамейки, урны, уборную, детские и спортивные площадки, цветники. Озеленение парка включает декоративные деревья и цветущие кустарники, при этом максимально сохранено существующее озеленение и подобраны растения, учитывающие климатические условия.

— Эти объекты способствуют развитию не только внутреннего туризма. Вероятно, Шымкент привлекает и гостей из соседних стран. Какие ещё меры предпринимаются для развития туризма, учитывая как выгодное, так и сложное географическое положение города?

— В 2023 году Шымкент посетило почти полмиллиона туристов, а за три месяца 2024 года — 111 733. Город привлекает туристов своей кухней и знаменитыми объектами, такими как мечеть им. «Сейітжана қари Есжанұлы», открытая в мае, и многофункциональный «Конгресс-холл» на 2000 мест. В этом году началось строительство современного стадиона на 35 000 мест, который будет соответствовать международным стандартам.

В 2023 года в туризм было вложено 3,7 млрд тенге в 7 проектов, включая гостиницы «Double Tree by Hilton Shymkent» и «Tauke Khan Plaza», что создало 231 рабочее место и добавило 695 спальных мест. В 2024 г. начались работы по восьми новым проектам с инвестициями в 7,0 млрд тенге. Уже открыты «Qazaq hotel» и «Diamond Hotel», еще шесть проектов завершатся до конца года.

Событийный туризм также активен: в городе проходят субботние концерты под открытым небом, что привлекает как жителей, так и гостей.

— Вы, как глава мегаполиса, не первый, при котором ведется строительство нового терминала аэропорта, можете назвать точную дату, когда его таки введут в эксплуатацию?

— Строительство нового терминала аэропорта Шымкента завершено на более чем 90%. Хотя сроки сдачи переносились, последний срок был намечен на июль 2024 г., и теперь я уверен, что терминал начнет принимать пассажиров уже до конца текущего года. Также обновлено здание железнодорожного вокзала, модернизированное частным инвестором.

— Недавно побывал в столице одного из соседних государств. Видя их остановки, порадовался за Шымкент, поскольку сам был свидетелем того, как их чистили мыльным раствором. Закралась мысль, а не ожидают ли гостей из столицы. Потом прошерстил СМИ, и понял–это обычная практика. Как вам удалось изменить ситуацию, ведь недавно было много жалоб на мусор на центральных улицах?

— Начнем с программы «Таза Қазақстан», через которую Глава государства активно поддерживает экопросвещение. По сути своей, в ней все просто — саночистка, охрана водных ресурсов и озеленение объединяет людей в стремлении улучшить окружающую среду. И шымкентцы поддерживают этот посыл, активно участвуя в экоакциях по уборке территорий и посадке деревьев.

Кроме того, мы проанализировали ситуацию с саночисткой и решили изменить формат работы: погасили все долги перед коммунальными службами и перешли на предоплату. Теперь коммунальные службы обязаны обеспечивать чистоту на улицах города.

Озеленение и благоустройство города ведутся по плану. Санитарная уборка переведена на трехсменный режим, работает более 2000 человек и 150 единиц техники. В очистке участвуют горожане, волонтеры и общественные активисты. Подрядные организации сформировали бригады для ежедневной очистки общественных мест и обработки деревьев от вредителей.

— В этом году в Шымкенте впервые введен бесплатный проезд для пенсионеров, но возникли проблемы. Норму ввели в мае, но информацию о специальных картах для проезда пенсионеры получили только через месяц, что вызвало путаницу. Почему так произошло?

— Я с вами не согласен. Мы действительно приняли беспрецедентное решение для Шымкента, введя бесплатный проезд для 14 категорий граждан, включая ветеранов ВОВ, тружеников тыла, инвалидов первой и второй групп, лиц, сопровождающих инвалидов 1 группы, пенсионеров старше 70 лет и школьников. Параллельно мы провели разъяснительную кампанию по правилам проезда для льготников. В первые дни после введения нормы пенсионерам объясняли необходимость оформления карт, но плата за проезд с них не взималась.

— Ну хорошо. А дороги? Ведь о том, какие они плохие в Шымкенте уже ходят водительские байки. Я уже не говорю о пробках…

— Как вы считаете, можно ли провести качественный ремонт дороги без ее перекрытия? В этом году на развитие улично-дорожной сети Шымкента выделено 48,5 млрд тенге. Эти средства идут на строительство новых дорог, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, установку светофоров, дорожных знаков и разметки, а также внедрение интеллектуальной системы управления дорожным движением (ITS).

Вот ключевые цифры:

— Строительство 10 новых дорог общей протяженностью 29,4 км, из них в текущем году планируется завершить 6 объектов (21,8 км).

— Реконструкция 6 объектов (24,9 км), из которых 2 объекта (3,7 км) будут завершены в этом году.

— Капитальный ремонт 2 объектов общей протяженностью 17 км.

— Средний ремонт 345 улиц (235,6 км). В этом году отремонтировано 123,3 км, планируется завершить 137 км.

— Ямочный ремонт на площади 450 тыс. м², из которых уже отремонтировано 275 тыс. м².

— Асфальтирование 81 улицы (30 км), из них на 36 улицах уже уложен асфальт, что позволило сэкономить 1 год и 500 млн тенге.

— Обновление асфальтового покрытия на 11 центральных улицах.

— Ремонт тротуаров на 80 км, из которых уже отремонтировано 35 км.

— Замена 400 старых люков на современные, из которых заменены 270.

Также впервые проводится паспортизация и диагностика улиц для создания электронной базы данных улично-дорожной сети, что позволит актуализировать информацию о длине улиц, которая сейчас составляет 3042 км.

— Дорожное строительство часто называют одной из самых коррумпированных сфер, особенно на стадии госзакупок. Шымкент уже имеет репутацию города с высокими откатами на госзакупках. Как вы планируете изменить эту ситуацию?

— У вас интересные данные. Я хотел бы получить конкретные примеры и доказательства. Если у вас есть информация о том, кто, когда, кому и сколько, я буду рад ознакомиться с ней, поскольку Шымкент заслуживает лучшей репутации.

С сентября 2023 г. в Шымкенте внедрены новые формы конкурсов: с рейтингово-балльной системой, рамочными соглашениями и электронными закупками. Эти меры минимизируют человеческий фактор и ускоряют процедуры, а также снижают коррупционные риски и помогают достигать целей бюджетных проектов своевременно.

Для контроля за соблюдением законодательства в сфере госзакупок Управление госзакупок города начало мониторинг через веб-портал. Выявленные нарушения, такие как несанкционированные квалификационные требования и завышение цен, передаются в компетентные органы.

Также рассматривается изменение структуры управления в соответствии с новым законодательством, которое предусматривает рассмотрение жалоб организаторами закупок.​

— Когда я был в Шымкенте пару лет назад, город казался темным и небезопасным по вечерам. Как обстоят дела с освещением и безопасностью сейчас?

— Спасибо за вопрос. В прошлом году освещены были только 522 из 4 195 улиц, что составляет около 100 новых улиц в год. В этом году планируется освещение на 1 386 улицах, что в десять раз больше.

Для повышения безопасности в Шымкенте установлено более 500 новых камер видеонаблюдения и приобретено 150 патрульных автомобилей. Также внедрены новые программы по профилактике правонарушений.

— Недавно стало известно о возврате из доверительного управления двух городских поликлиник. Почему это не было сделано раньше?

— Во время визита в поликлиники №13 и №2 я заметил, что медицинская аппаратура была скреплена скотчем, а стены только что покрашены — видимо, готовились к моему приезду. Важно, что эти поликлиники, ранее переданные в доверительное управление, теперь возвращены государству. Я верю, что это улучшит качество медуслуг и условия работы для персонала. Что касается прошлого, я предпочитаю сосредоточиться на настоящем.

— Не секрет, что без качественного образования невозможно представить развитое государство. Как акимат поддерживает эту сферу?

— Качество образования зависит от условий, в которых учатся дети. Шымкент, как один из самых быстрорастущих регионов страны, сталкивается с дефицитом ученических мест. В этом году 13 школ в городе перейдут на одну смену, хотя многие ранее работали в три смены. Несмотря на это, из-за увеличения числа учеников нагрузка на школы остается высокой, особенно в густонаселенных районах. По поручению главы государства по строительству в стране «Комфортных школ», в 13 населенных пунктах, присоединившихся к Шымкенту, строятся новые учебные заведения.

Что касается внешкольного образования, команда учащихся центра «RoboPark» заняла 8-е место на мировом соревновании «First Robotics» в Хьюстоне. Мы поддержали их участие на сумму 22 миллиона тенге.

Для высшего образования в этом году выделены дополнительные 285 грантов со стипендиями.

— И буквально в двух словах – планы на будущее?

— В Шымкенте планируются следующие проекты для улучшения жизни горожан:

— Строительство комплекса для паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта.

— Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в Кайнар-булаке.

— Создание новых скверов и парков.

К 2025 г. планируется увеличить зеленую зону города до 21 544 га и высадить 6,5 млн деревьев и кустарников.

В заключение Габит Сыздыкбеков отметил, что его команда и он сам, настроены на дальнейшую работу и развитие города.