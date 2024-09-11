Год на посту

5 сентября 2024 года исполнился ровно год, как Габит Сыздыкбеков возглавил акимат Шымкента. Наш медиахолдинг не забыл об этой дате и напомнил горожанам об основных достижениях минувшего года. Напомнил не просто фактами, но и яркими видеофрагментами о них.

«За это время сделано немало. Само собой, в городе с населением более миллиона двухсот тысяч жителей остаются и нерешенные вопросы.

Аким мегаполиса стал известен каждому казахстанцу, когда во время совещания в акимате экс-заместителя управления жилья г. Шымкента публично задержали сотрудники Антикора. Габит Сыздыкбеков заявил тогда, что к ответственности будут привлекать всех преступающих закон.

Это задержание, похоже, стало самым запоминающимся с момента назначения нового акима Шымкента. Во время совещания Габит Сыздыкбеков требовал не наживаться на бюджете, а работать честно и добросовестно! В этот момент в зал заходят сотрудники Антикора и выводят одного из чиновников… Позже экс-заместителю управления жилья вынесли приговор», – напомнил журналист Шуддин Саидов.

Еще один фрагмент видеосюжета: аким показывает журналистам, какой будет прогулочная зона на месте, где раньше была детская железная дорога. Деньги на строительство выделили спонсоры. И вот… долгожданный проект завершен!

Еще видеофрагмент. Здесь акиму пришлось держать ответ перед журналистами в столичной Службе центральных коммуникаций. Тогда он сообщил, что многострадальный ДК «Фосфорник» перешел в собственность города и в ближайшее время на заброшенной территории начнутся строительные работы. Тоже за счет спонсоров.

«Мы должны работать на благо нашего города и его жителей, показывая реальные достижения, а не цифры на бумаге», – это цитата Габита Сыздыкбекова.

Он проводит регулярные встречи с жителями, отвечает на вопросы, старается решить проблемы. Такие выездные совещания дают хороший результат.

Один из примеров: по улице Камысты в микрорайоне «Онтустик» (бывший поселок Чапаевка) прорвало канализационную трубу. После чего нечистотами были подтоплены территории четырех жилых домов и двор детсада. Дом пенсионерки Людмилы Панкратовой и вовсе стал непригодным для проживания. И уже через месяц благодаря настойчивости акимата женщине восстановили жилье!

Следующий видеофрагмент, другой случай. Аким высказался в адрес полицейского, который вел себя неподобающим образом. Большинство пользователей поддержали главу Шымкента в соцсетях.

Итак, достижения акимата за время руководства Габита Сыздыкбекова: дворец «Фосфорник» отстроят заново, начался процесс по возвращению в госсобственность водных сетей. Парки «Кен баба» и «Мир фантазий» уже удалось «отвоевать» у собственников через суд. Изъяты десятки заброшенных участков, где сейчас построены скверы.

На долю Габита Сыздыкбекова выпало немало испытаний. В августе загорелись мешки с серой на одном из предприятий в индустриальной зоне. Тогда спасатели эвакуировали более 300 человек, горожане жаловались на едкий запах, распространившийся по городу. Властям и спасателям пришлось действовать незамедлительно, что позволило избежать печальных последствий.

На одной из встреч с Габитом Сыздыкбековым корреспондентам удалось узнать, как в Шымкенте решается проблема с газом и подачей тепла. Впереди отопительный сезон, и власти не должны допустить масштабных перебоев с подачей тепла. Аким заверил, что проблем с этим не будет.

За последние десять лет акимов было много: кто-то надолго не задерживался или вовсе бесследно исчезал с политической арены, другие получили повышение и продолжили карьеру в столице. Шымкент, к слову, называют политическим трамплином, и каждый пример правления – свой, индивидуальный. В этом жители уже убедились за год, когда акимом стал Габит Сыздыкбеков. Говорят, что они внимательно следят за обещаниями и за тем, чтобы слова не расходились с делом.

Наша коллега, журналист Шынар Оразова бесконечно благодарна акиму города за решение вопроса бесплатного проезда в общественном транспорте для десятка льготников, особенно учащихся и пожилых людей.

«Годами эту проблему не могли решить. Прежние акимы ссылались на нехватку средств в бюджете. Но ведь очевидно, что средства были и есть! Была, скорее, «нехватка» желания решить эту задачу. Поэтому лично от меня и шымкентцев низкий поклон акиму за это», – сказала Шынар.

Мы не раз и не два писали о четырех новых скверах в мегаполисе, открытых благодаря инициативе молодого акима. Будем безмерно благодарны за сохранение и преображение к лучшему внешнего вида улиц Мангельдина, Рыскулова и др.

Удачи Вам, Габит Абдимажитович, сил и новых идей по преображению Шымкента!

Фарида Шарафутдинова