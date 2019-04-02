Биртанов попросил сутки, чтобы разобраться с ЧП в детской больнице Шымкента

Профильный комитет Минздрава проводит проверку по факту ожога годовалого младенца клизмой с кипятком.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов попросил сутки, чтобы разобраться со случаем в инфекционной больнице Шымкента, где медсестра обожгла младенца клизмой с кипятком, передает корреспондент Total.kz.

«Мне информация поступила сегодня в семь утра. Дайте хотя бы сутки на то, чтобы разобраться в ситуации и прояснить», — прокомментировал ситуацию Биртанов.

Напомним, что в Шымкенте медсестра сделала клизму годовалому ребенку кипятком, об этом на своей странице в Facebook сообщила пользовательница Кенжегуль Тергембаева.

Да, именно так и произошло в инфекционной больнице города Шымкента. Мне позвонила отчаянная молодая мама пострадавшего ребенка Арайнур Калкаман, жительница Туркестанской области.

По её словам 25 марта ребенку Нурислам Тасполату стало плохо и их на скорой отвезли в инфекционную больницу Шымкента и госпитализировали, так как у ребенка была рвота и температура. Поставили диагноз ОРВИ. Затем поставили систему и ребенок пошел потихонечку на поправку.

28 марта во время обхода врач назначил ребенку клизму, так как три дня малыш не ходил по «большому». Как медсестра начала делать клизму, ребенок так сильно заплакал, что капли воды попала на мамины ноги. Арайнур почувствовала, что вода была такая горячая.

Когда она сказала, что вода слишком горячая, медсестра ей ответила, что они постоянно такой температурой делают клизму, и дальше продолжила.