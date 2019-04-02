О состоянии ребенка, который из-за клизмы получил термический ожог и о мерах, которые приняты по отношению к персоналу городской инфекционной больницы Шымкента на брифинге рассказали, и.о руководителя управления здравоохранения Шымкента Галымжан Абишев, главный врач инфекционной больницы Амангельды Нурлыбаев.

«Ребенок был госпитализирован с диагнозом ОРВИ средней степени тяжести 25 марта в городскую инфекционную больницу. В динамике состояние ребенка улучшилось и его уже планировали выписать. Процедура проводилась 28 марта медицинской сестрой, которая при проведении процедуры не проверила температуру воды, поэтому ребенок получил термический ожог. По факту проведено служебное расследование. На настоящий момент у ребенка имеет место термический ожог 1-2 степени, менее 1 % кожных покровов. Ожог зарегистрирован как ятрогенный случай. Ребенок осмотрен и наблюдается косбустиологом, детским хирургом. Проводятся все необходимые лечебно — диагностические мероприятия. Состояние стабильное, ближе удовлетворительному. Стул отходит регулярно, без патологических примесей. В связи с улучшением инфекционного статуса ребенок переведен в профильное отделение областной детской больницы. Состояние ребенка не требует перевода в республиканскую организацию. С родителями и персоналом ведется разъяснительная работа. Две медсестры и старшая медсестра отстранены от занимаемых должностей. О мерах в отношении работников больницы и должностных лиц будет сообщено по окончании расследования», — рассказали на брифинге.

По словам главного врача городской инфекционнной больницы, температура воды в клизме была порядка 50-60 градусов, а должна быть 30-35 градусов. По заверению главврача, повреждений внутренних органов у ребенка нет.