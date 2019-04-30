В городе Кентау Туркестанской области в этом году планируется обеспечить жильем около 300 семей, а к 2020 году – около 900 семей.

В городе завершается строительство пяти пятиэтажных жилых домов на 60 квартир каждый. В частности, полностью завершены работы по строительству жилого дома №41 по ул. Жибек жолы, а также жилого дома №9Б по ул. Алтынсарина и № 136 А по ул. Валиханова, уже ведутся работы по благоустройству дворов, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

Идут работы по внутренней отделке жилого дома №116 по улице Сейфуллина. Также возводят стены четырехэтажного жилого дома №44А по ул. Кунаева.

Начаты работы по строительству 10 жилых пятиэтажных домов на 60 квартир каждый по ул. Валиханова. Общая площадь 600 квартир — 33 470 кв. метров. Эти объекты переходящие, их ввод планируется на 2020 год.

Стоит отметить, в прошлом году в Кентау в рамках программы «Нұрлы жер» велось строительство 2-х жилых комплексов на 60 квартир каждый, на сегодня 120 семей уже обеспечены жильем. В целом, общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов составляет 7294 кв. метров.