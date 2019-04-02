Казахстан устанавливает 32 пункта ветеринарного и фитосанитарного контроля вблизи границ с государствами-членами ЕАЭС.

Сегодня в ходе заседания Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров доложил, что в прошлом году Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) по итогам миссии независимых зарубежных экспертов высоко оценило результаты модернизации ветеринарной службы Казахстана в 2011–2017 гг. Из 47 оцененных позиций по 14 — Казахстан улучшил свою позицию, по 30 — сохранил высокие оценки, по 3 — даны рекомендации по улучшению.

По словам министра, в соответствии с рекомендациями МЭБ пересмотрена стратегия борьбы с бруцеллезом, внесены изменения в стратегию борьбы с высокопатогенным птичьим гриппом. По сибирской язве проводится ежегодная профилактическая вакцинация восприимчивых животных со 100% охватом.

«Казахстаном получено положительное заключение международных экспертов по борьбе с нодулярным дерматитом. В феврале т. г. Главное таможенное управление Китая признало благополучие РК по нодулярному дерматиту, сняты ограничения по ящуру, согласованы ветеринарные требования на мясо МРС и КРС, проведена инспекция мясокомбинатов, 5 предприятий по переработке баранины включены в Реестр и ожидается включение 4 предприятий по переработке говядины, что в свою очередь открыло доступ казахстанской мясной продукции на рынок Китая», — отметил С. Омаров.

Вместе с тем, в МЭБ переподтверждены статусы благополучия Казахстана по ящуру по зоне без вакцинации (9 областей РК) и 5 зонам с вакцинацией. С Ираном согласованы ветеринарные требования к экспорту из Казахстана говядины, субпродуктов МРС, пищевому яйцу, скота на убой из РК. С Королевством Саудовская Аравия согласован ветеринарный сертификат на экспорт казахстанского крупного рогатого и мелкого рогатого скота для убоя и разведения. Осуществляется экспорт говядины и баранины в Бахрейн.

В настоящее время согласовываются с Китаем ветеринарные требования по свинине, с Оманом — ветсертификаты на говядину и баранину, живой КРС.

Кроме того, в начале т. г. Казахстан получил статус исторически благополучной страны по африканской чуме свиней. Продолжается работа с МЭБ по обучению ветеринарных специалистов во Франции. На законодательной основе предусматриваются создание единой системы ветеринарного контроля и надзора, создание вертикали ветслужбы в местных исполнительных органах, создание мобильных постов для контроля перемещения животных и продукции, финансирование инспекций казахстанских предприятий для включения в Реестр третьих стран за счет бюджета.

В результате мероприятий против особо опасных вредных организмов и карантинных объектов ареал распространения саранчовых снизился в два раза: с 1,9 млн га в 2018 году до прогнозируемых 950,4 тыс. га в текущем году.

«Пестициды, услуги по их хранению, транспортировке и применению уже закуплены. Во второй декаде апреля планируется начало проведения химических обработок против саранчовых вредителей в южных регионах», — сообщил министр сельского хозяйства.

Казахстан с текущего месяца устанавливает 32 пункта ветеринарного и фитосанитарного контроля вблизи границ с государствами-членами ЕАЭС.

«Усиление контроля на границе поможет сохранить ранее достигнутые успехи в вопросах признания страны благополучной по особо опасным болезням и получить признание благополучия по КЧС (классическая чума свиней) и гриппу птиц, что в свою очередь позволит расширить географию экспорта и нарастить объемы экспорта казахстанской продукции», — резюмировал С. Омаров.

О выполнении плана ветеринарных мероприятий в регионах доложили акимы Западно-Казахстанской области А. Кульгинов, Кызылординской — К. Кушербаев, Мангистауской — Е. Тугжанов.

Заместитель Премьер-Министра Ж. Касымбек отметил, что в последние годы наблюдается тенденция к снижению площади распространения чрезвычайно опасных карантинных организмов. К примеру, если сравнивать 2018 г. с 2017 г., снижение произошло на 112 га. В текущем году планируется сократить эти площади еще на 7%. Принимаемые меры позволят повысить количество посевных площадей и производительность на местном уровне.