Контроль качества пищевой, бытовой продукции и игрушек: Минздрав РК пересмотрит все национальные стандарты товаров и услуг.

Объединенный Комитет по контролю качественной безопасности товаров и услуг будет создан на базе комитетов охраны общественного здоровья и фармации. Спектр услуг, подлежащий контролю со стороны государства, будет расширен. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции на площадке Правительства министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Как отметил Е. Биртанов, текущее законодательство предусматривает контроль только за оказанием медицинских услуг. Например, если это косметологические процедуры, то с участием медицинских работников и проведением медицинских манипуляций, но при этом различные салоны красоты, парикмахерские выпадают из этого списка.

«Первое, что мы сейчас делаем — это создание объединенного комитета по контролю качественной безопасности товаров и услуг, которое сейчас находится на постановлении Правительства. Это очень большой шаг вперед», — сказал Е. Биртанов.

Объединенный Комитет будет создан на базе комитетов охраны общественного здоровья и фармации. Контролю будут подлежать различные бытовые и косметологические услуги. При этом, как подчеркнул министр здравоохранения, это никак не будет влиять на развитие бизнеса.

«Я уверяю, что мы будем двигаться в соответствии с бизнесом и Национальной палатой предпринимателей. Нашей задачей не является ограничение бизнеса, создание каких-то препонов или коррупционных норм, наоборот мы должны совместно построить открытую систему. В первую очередь, мы планируем пересмотреть все национальные стандарты к оказанию услуг. Стандарты оказания услуг, а также технический регламент к стандартам товаров не только к пищевым, но и бытовым, парфюмерным, игрушкам и т.д., чтобы все соответствовало международным стандартам», — отметил Е. Биртанов.

Вместе с тем, будет усилена лабораторная база. Необходимо обеспечить международную сертификацию всех лабораторий с целью соответствия надлежащего качества товаров и услуг.

Кроме того, особое внимание будет уделено прозрачности и доступности информации.

«Мы хотим перейти на цифровую систему уведомительного характера, чтобы рынок сам решал, кто соотвествует стандартам, а кто —нет. К сожалению, зачастую, вследствии отсутствия прозрачности население не знает, какие нарушения существуют в том или ином предприятии или продукте. Мы в последние годы активизировали работу в этом направлении. Наши территориальные комитеты в случае обнаружения нарушений, публикуют информацию. Прозрачность — это основа всего», — подытожил Е. Биртанов.